Автобус упал с полутораметрового склона в Японии

Госпитализированы 10 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Автобус, перевозивший группу людей с ограниченными возможностями, протаранил ограждение и упал с полутораметрового склона в японской префектуре Кумамото, госпитализированы 10 человек.

Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную полицию, двое мужчин в возрасте от 70 до 80 лет получили серьезные травмы, включая переломы. Травмы еще восьми человек оцениваются как легкие.

Причина инцидента устанавливается.