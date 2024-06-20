Автобус упал с полутораметрового склона в Японии
85
Айман Аманжолова
Госпитализированы 10 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Автобус, перевозивший группу людей с ограниченными возможностями, протаранил ограждение и упал с полутораметрового склона в японской префектуре Кумамото, госпитализированы 10 человек.
Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную полицию, двое мужчин в возрасте от 70 до 80 лет получили серьезные травмы, включая переломы. Травмы еще восьми человек оцениваются как легкие.
Причина инцидента устанавливается.