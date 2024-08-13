Автопереход «Нур Жолы» увеличил пропускную способность

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве финансов РК сообщили об увеличении пропускной способности автоперехода «Нур Жолы», передает Kazpravda.kz

«В 5 км от автомобильного пункта пропуска «Нур Жолы» завершено строительство стоянки (склада временного хранения) для авто с негабаритными грузами, которая позволит оперативно решать вопросы оформления грузов и проводить процедуры контроля», - отмечается в информации.

Проект был реализован компанией Nur Zholy Customs Service (100% учредитель – КГД), с привлечением частных инвестиций.

«Реализация проекта позволит увеличить суточную пропускную способность пункта пропуска «Нур Жолы» с 10 до 30 автотранспортных средств с негабаритными грузами. Капитальные вложения инвестора на первоначальном этапе превысили 900 млн тенге», – рассказали в госоргане.

Обещают, что терминал будет оснащен современными системами видеонаблюдения, пожаротушения, специальными стационарными весами.

«Основная идея проекта – создание сервиса высокого качества. На прилегающей территории будет TIR parking с объектами общепита, мотелями, административными зданиями. Для удобства перевозчиков, планируется разместить на территории склада сотрудников транспортного контроля таможенного поста «Нур Жолы» ДГД области Жетiсу», – планируют в ведомстве.

Предполагается, что в дальнейшем будет исключена адмответственность при выдаче спецразрешения после прибытия авто в места проведения контроля с применением весогабаритного оборудования.

Кроме того, в марте в рамках модернизации таможенного поста «Калжат» на казахстанско-китайской кранице и отсутствием должной инфраструктуры для проезда негабаритных грузов, инвесторами была построена временная объездная дорога для авто с негабаритными грузами.