Автопереход «Нур Жолы» увеличил пропускную способность

Транспорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В качестве эксперимента Минфин планирует исключить адмответственность при весогабаритном контроле

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве финансов РК сообщили об увеличении пропускной способности автоперехода «Нур Жолы», передает Kazpravda.kz

«В 5 км от автомобильного пункта пропуска «Нур Жолы» завершено строительство стоянки (склада временного хранения) для авто с негабаритными грузами, которая позволит оперативно решать вопросы оформления грузов и проводить процедуры контроля», - отмечается в информации.

Проект был реализован компанией Nur Zholy Customs Service (100% учредитель – КГД), с привлечением частных инвестиций.

«Реализация проекта позволит увеличить суточную пропускную способность пункта пропуска «Нур Жолы» с 10 до 30 автотранспортных средств с негабаритными грузами. Капитальные вложения инвестора на первоначальном этапе превысили 900 млн тенге», – рассказали в госоргане.  

Обещают, что терминал будет оснащен современными системами видеонаблюдения, пожаротушения, специальными стационарными весами. 

«Основная идея проекта –  создание сервиса высокого качества. На прилегающей территории будет TIR parking с объектами общепита, мотелями, административными зданиями. Для удобства перевозчиков, планируется разместить на территории склада сотрудников транспортного контроля таможенного поста «Нур Жолы» ДГД области Жетiсу», – планируют в ведомстве. 

Предполагается, что в дальнейшем будет исключена адмответственность при выдаче спецразрешения после прибытия авто в места проведения контроля с применением весогабаритного оборудования.

Кроме того, в марте  в рамках модернизации таможенного поста «Калжат» на казахстанско-китайской кранице и отсутствием должной инфраструктуры для проезда негабаритных грузов, инвесторами была построена временная объездная дорога для авто с негабаритными грузами.

#пропуск #Нур Жолы #автопереход

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