Строительно-монтажные работы завершили на 100 железнодорожных вокзалах

В Казахстане продолжается масштабная программа по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов, реализуемая по поручению Главы государства

Фото: Минтранспорта Казахстана

На сегодня строительно-монтажные работы завершены на 100 объектах. Проект направлен на комплексное обновление пассажирской инфраструктуры и создание современных, комфортных и безопасных условий для пассажиров по всей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Как отметили в министерстве, в зависимости от технического состояния объектов проведен капитальный ремонт действующих зданий либо строительство новых пассажирских комплексов. На ряде объектов увеличена площадь зданий, усилены несущие конструкции, построены конкорсы, реконструированы пассажирские платформы и остановочные павильоны.

В рамках модернизации на всех объектах обновлены кровля и фасады, заменены системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи, выполнена внутренняя отделка помещений и благоустроены прилегающие территории.

Вокзалы оснащаются современной мебелью и навигационными системами, системами вентиляции и кондиционирования воздуха, видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, системами контроля доступа. Для повышения уровня безопасности устанавливаются интроскопы и арочные металлодетекторы.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных пассажиров. Вокзалы оборудуются пандусами, лифтами и подъемными устройствами, тактильной навигацией, кнопками вызова персонала, адаптированными санитарными комнатами и информационными указателями.

Масштабная программа по реконструкции и модернизации вокзалов повышает качество пассажирского обслуживания, обновляет железнодорожную инфраструктуру и формирует современное пространство, отвечающее потребностям пассажиров.