Автопункты пропуска на границе с Китаем не будут работать несколько дней

Это связано с праздником Весны в Китае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: МСХ РК

В связи с праздником Весны в КНР с 20:00 часов 27 января до 08:00 часов 1 февраля пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.