Автопункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в начале октября
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Связано это с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД
По данным КГД, с 1 по 3 октября пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
В КГД просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.