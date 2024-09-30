Автопункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в начале октября

Связано это с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным КГД, с 1 по 3 октября пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

В КГД просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.