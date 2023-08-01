«Азия Дауысы»: перезагрузка Статьи 1 августа 2023 г. 1:30 0 Юлия Миленькая После 19-летнего перерыва на свою традиционную площадку – высокогорный каток «Медеу» – вновь вернулся международный фото Юрия Беккера От забвения к возрождению На пересечении проспекта Назарбаева с улицей Богенбай-батыра находится жилая девятиэтажка. Долгие годы ее крышу украшала металлическая конструкция с изображением антропоморфного солнцеголового божества – символа «Азия Дауысы». На здании можно было прочитать и название фестиваля. Данная архитектурно-рекламная композиция нередко привлекала внимание гостей мегаполиса, которые интересовались ее значением. «В нашем городе долгие годы проходил международный фестиваль, о котором знали во многих странах мира. Он, как и «Медеу», был настоящим символом Алматы», – отвечала я на такие вопросы. Последний «Голос Азии» состоялся в начале нулевых, в 2003 году. Несколько лет назад металлическую конструкцию демонтировали. Этим событием словно была поставлена финальная точка в истории проекта. На замену время от времени приходили другие фестивали и конкурсы, но масштаба «Азия Дауысы» они, увы, так и не достигли. В последние годы казахстанцам становится по-настоящему важным помнить свою историю, сохранять идентичность. И это здорово. Как можно заметить, в недавнем прошлом был ряд прекрасных проектов, инициатив в области культуры, среди которых и международный фестиваль «Азия Дауысы». К счастью, в Алматы у не безразличных к развитию своего города и страны людей появилась уверенность в том, что даже спустя продолжительный период отсутствия в международном музыкальном пространстве этот фестиваль будет значимым, актуальным, а самое главное – желанным событием для многих казахстанцев. Они не ошиблись и с успехом воплотили свою идею в жизнь. Просто кино какое-то! В Алматы уже месяц стоит сильная жара, а первый день «Азия Дауысы» «открыл» дождь. Впрочем, никого он не испугал и довольно быстро закончился. Считается, это хорошая примета. – Вот и стартовал праздник, который мы так долго ждали! Сегодня вспоминаем с друзьями студенческие годы. И в то время, когда ездили на фестиваль, на «Медеу» тоже лил дождь. Мы были все промокшие, но довольные. Вот и сейчас дождик прошел – а мы снова счастливы, – говорил один из зрителей Асхат Бесеков. Приятное волнение и чувство трепета перед выходом на сцену испытывала известный радиожурналист, ведущая фестиваля Ботагоз Алдонгарова: – Хочется уже выйти и сказать: «Добрый вечер! Мы открываем «Азия Дауысы»! Именно так, как это было много лет назад. К слову, Ботагоз Алдонгарова в течение трех дней восхищала зрителей и гостей фестиваля своими прекрасными дизайнерскими нарядами. Интересными и оригинальными образами удивляли друг друга и гости, и участники фестиваля на традиционной красной дорожке. В церемонии открытия фестиваля принял участие министр культуры и спорта Асхат Оралов, который за кулисами сообщил журналистам, что «Азия Дауысы» станет ежегодным фестивалем и со следующего года будет проходить традиционно вместе с международным песенным конкурсом. – Мне уже звонят министры культуры тюркских стран и интересуются, когда в следующем году пройдет международный конкурс исполнителей, хотят отправить на него своих лучших артистов, – сообщил Асхат Оралов. – «Азия Дауысы» – это не только тренд музыкальный, но и туристический, несущий в себе огромный потенциал для развития Алматы и всего нашего региона. В первый день на фестивале выступили призеры конкурса молодых исполнителей «Жас қанат-2023». – Какая талантливая у нас молодежь! – отметила зрительница фестиваля Зере. – Не могу сказать, что я как-то слежу за сегодняшними эстрадными исполнителями. Да, знаю Димаша, наших опытных певцов и певиц, но то, что слышу сегодня, меня восхищает. Действительно, как показал прошедший «Жас қанат-2023», в нашей стране очень много талантливой молодежи, которая при должной поддержке, при наличии здоровой творческой конкуренции может продолжить дело своих известных предшественников. Понимая необходимость выстраивания правильных ориентиров у молодых людей, организаторы фестиваля предложили всем присутствующим вспомнить тех артистов, которых уже нет с нами. Музыкальное мастерство и истинный профессионализм Розы Баглановой, Ермека Серкебаева, Еркегали Рахмадиева, Баглана Садвакасова, Ескендира Хасангалиева, Мурата Насырова, Булата Сыздыкова, Дархана Джунусбекова и многих других навечно останутся в сердцах казахстанцев. До полуночи зрители пели и танцевали вместе с Ерке Есмахан, Мирасом Жугунусовым, Молданазаром, а также с ребятами из отечественной группы «Ирина Кайратовна», широко известной за пределами нашей страны. Во время фестиваля зрителям также выпала возможность поучаствовать в массовке при съемках фильма-мюзикла «Солдат любви» известного режиссера, сценариста и продюсера Фархата Шарипова. Готовили финальную сцену, где главный герой становится звездой и выходит на большую, заполненную фанатами арену. Публика с удовольствием подыгрывала, светила фонариками, от души радовалась тому, что происходит на сцене. Таким образом, первый день «Азия Дауысы» войдет не только в новую историю фестиваля, но и в кино. Фанат на сцене и ключи от квартиры Во второй день фестиваля состоялся сольный концерт приглашенных звезд мировой величины – американской хип-хоп группы Black Eyed Peas. Но почему у организаторов выбор пал именно на них? Дело в том, что команда из США в настоящее время находится в мировом турне. Эти даты в гастрольном календаре музыкантов по счастливому стечению обстоятельств оказались свободными. Между поездками в Венгрию и Испанию они заглянули в наш гостеприимный город. Примечательно, что ради выступления Black Eyed Peas в Алматы съехались фанаты из разных городов Казахстана, России и Арабских Эмиратов. Один из зарубежных поклонников коллектива смог прорваться с плакатом к сцене, на которой выступала его любимая группа. Охрана его задержала, но сами музыканты пригласили активиста к себе на площадку и даже спели с ним отрывок одной из своих песен. Второй день фестиваля завершился на мажорной и доброй ноте: общественный фонд «Харекет» на сцене «Азия Дауысы» вручил малоимущей семье ключи от квартиры, купленной на деньги казахстанцев. Фонд инициировал проект «Жилье за 1 000 тенге», когда каждый желающий может отправить в помощь нуждающимся тысячу тенге. Так силами многих казахстанцев собирается необходимая сумма. С момента основания фонда жилье уже обрели сотни нуждающихся семей, а на фестивале ключи от квартиры получила семья Айгуль Сарыбаевой. В финальный день фестиваля казахстанцы смогли вновь окунуться в воспоминания о своей молодости и насладиться композициями современных исполнителей. На сцене «Азия Дауысы-2023» выступили артисты популярной шведской группы Secret Service, узбекского вокально-инструментального ансамбля «Ялла», отечественные звезды эстрады. Некоторые из наших любимых артистов пели дуэтом, а Роза Рымбаева исполнила песню вместе с двумя своими сыновьями – Мади Рымбаевым и Али Окаповым. Имена – имидж фестиваля Впервые «Азия Дауысы» прошел в 1990 году. Тогда на «Медеу» прибыли участники из 15 стран. В 1993-м фестиваль стал членом международной федерации организаторов фестивалей (ФИДОФ), а спустя еще год – обладателем специальной премии Каннского фестиваля мирового шоу-бизнеса (Франция). Стоит отметить, что уже в 1998-м ФИДОФ присвоил фестивалю «Азия Дауысы» звание лучшего фестиваля мира. Таким образом, на заре независимости у нашей страны появился свой высококачественный имиджевый проект, который был поддержан артистами и специалистами в сфере эстрадной музыки разных стран. Гостями проекта в разные годы были Сьюзи Кватро, Coolio, Bomfunk MC’s, Николай Носков, Патрисия Каас, Тото Кутуньо, Джимми Саммервиль, Сонер Арыджа, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Boney M, Haddaway и многие другие. После ухода из жизни основателя фестиваля Мурата Иргалиева в 2020 году и режиссера Александра Пономарева в 2021-м права на проведение «Азия Дауысы» перешли к общественному фонду «Международный фестиваль «Азия Дауысы», который вместе с акиматом Алматы и управлением культуры города инициировал возрождение музыкального события. Генеральным продюсером выступил Арманжан Байтасов, который в свое время был волонтером на фестивале. По части финансов этот музыкальный праздник стал возможным благодаря крупным отечественным коммерческим структурам. Послесловие – За день до фестиваля в эфире радио Retro FM я выиграла билеты на «Азия Дауысы». Сама бы на билеты не раскошелилась, не было желания идти. Я и в студенческие годы как-то не рвалась на фестиваль, – призналась Натали Ким. – Но, побывав на «Медеу» в этот раз, испытала какие-то особые, теплые, добрые, родные и забытые ощущения. Я даже не могу описать их сейчас. После каждого фестивального дня, возвращаясь домой, совершенно незнакомые люди общались друг с другом, обнимались и благодарили за теплый вечер. Это была моя Алма-Ата. Я обязательно поведу свою семью на фестиваль в следующем году. Кстати, для посетителей фестиваля были организованы автобусные маршруты из города до высокогорного катка и обратно. Для удобства горожан алматинский метрополитен в дни фестиваля работал до часу ночи. – В свое время я жил в районе пересечения улиц Достык – Курмангазы, а это была одна из двух точек (вторая находилась у Дворца спорта), откуда на «Азию Дауысы» отправлялись автобусы со счастливыми меломанами, – рассказал музыкант, поэт Александр Цой. – Во время фестиваля уже с полудня с балкона я наблюдал вереницы ярко одетых горожан, спешащих на этот праздник музыки. Алматинцы – народ грамотный. На фестиваль брали с собой напитки, бутерброды, яблоки и чай в термосах. Самые предусмотрительные тащили пледы, куртки, корпешки и зимние вязаные шапочки, потому что, когда солнце уходило за гору, становилось освежающе прохладно. Это был праздник, аналогов которому я не могу найти в настоящее время. Мы ждали его целый год, чтобы в июле вновь отправиться на «Медеу» в прохладную тень вековых елей и непередаваемую атмосферу единения с музыкой. Как оказалось, все можно возродить и продолжить – были бы желание, силы и, конечно, финансовые средства. В этом году все эти три компонента смогли соединиться. Тысячи людей охотно встретились друг с другом на площадке перед красивой сценой фестиваля. С их лиц не сходили улыбки, многие вспоминали свою молодость, 90-е и нулевые, когда фестиваль становился местом притяжения звезд мировой величины. Они подпевали современным артистам и вновь ощущали себя частью знакомого городского сообщества, имеющего свои правила, пароли и секреты. До свидания, «Азия Дауысы-2023»! До встречи в следующем году! Пред. След. Пред. След. #Алматы #фестиваль #Азия Дауысы-2023 #Азия Дауысы