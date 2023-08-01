«Азия Дауысы»: перезагрузка

От забвения к возрождению

На пересечении проспекта Назарбаева с улицей Богенбай-батыра находится жилая девятиэтажка. Долгие годы ее крышу украшала металлическая конструкция с изображением антропоморф­ного солнце­голового божества – символа «Азия

Дауысы». На здании можно было прочитать и название фестиваля. Данная архитектурно-рекламная композиция нередко привлекала внимание гостей мегаполиса, которые интересовались ее значением. «В нашем городе долгие годы проходил международный фестиваль, о котором знали во многих странах мира. Он, как и «Медеу», был настоящим символом Алматы», – отвечала я на такие вопросы.

Последний «Голос Азии» состоялся в начале нулевых, в 2003 году. Несколько лет назад металлическую конструкцию демонтировали. Этим событием словно была поставлена финальная точка в истории проекта. На замену время от времени приходили другие фестивали и конкурсы, но масштаба «Азия Дауысы» они, увы, так и не достигли.

В последние годы казахстанцам становится по-настоящему важным помнить свою историю, сохранять идентичность. И это здорово. Как можно заметить, в недавнем прошлом был ряд прекрасных проектов, инициатив в области культуры, среди которых и международный фестиваль «Азия Дауысы».

К счастью, в Алматы у не безразличных к развитию своего города и страны людей появилась уверенность в том, что даже спустя продолжительный период отсутствия в международном музыкаль­ном пространстве этот фестиваль будет значимым, актуальным, а самое главное – желанным событием для многих казахстанцев. Они не ошиблись и с успехом воплотили свою идею в жизнь.

Просто кино какое-то!

В Алматы уже месяц стоит сильная жара, а первый день «Азия Дауысы» «открыл» дождь. Впрочем, никого он не испугал и довольно быстро закончился. Считается, это хорошая примета.

– Вот и стартовал праздник, который мы так долго ждали! Сегодня вспоминаем с друзьями студенческие годы. И в то время, когда ездили на фестиваль, на «Медеу» тоже лил дождь. Мы были все промокшие, но довольные. Вот и сейчас дождик прошел – а мы снова счастливы, – говорил один из зрителей Асхат Бесеков.

Приятное волнение и чувство трепета перед выходом на сцену испытывала известный радиожурналист, ведущая фестиваля Ботагоз Алдонгарова:

– Хочется уже выйти и сказать: «Доб­рый вечер! Мы открываем «Азия Дауысы»! Именно так, как это было много лет назад.

К слову, Ботагоз Алдонгарова в течение трех дней восхищала зрителей и гостей фестиваля своими прекрасными дизайнерскими нарядами. Интересными и оригинальными образами удивляли друг друга и гости, и участники фестиваля на традиционной красной дорожке.

В церемонии открытия фестиваля принял участие министр культуры и спорта Асхат Оралов, который за кулисами сообщил журналистам, что «Азия Дауысы» станет ежегодным фестивалем и со следующего года будет проходить традиционно вместе с международным песенным конкурсом.

– Мне уже звонят министры культуры тюркских стран и интересуются, когда в следующем году пройдет международный конкурс исполнителей, хотят отправить на него своих лучших артистов, – сообщил Асхат Оралов. – «Азия Дауысы» – это не только тренд музыкальный, но и туристичес­кий, несущий в себе огромный потенциал для развития Алматы и всего нашего региона.

В первый день на фестивале выступили призеры конкурса молодых исполнителей «Жас қанат-2023».

– Какая талантливая у нас молодежь! – отметила зрительница фестиваля Зере. – Не могу сказать, что я как-то слежу за сегодняшними эстрадными исполнителями. Да, знаю Димаша, наших опытных певцов и певиц, но то, что слышу сегодня, меня восхищает.

Действительно, как показал прошедший «Жас қанат-2023», в нашей стране очень много талант­ливой молодежи, которая при должной поддержке, при наличии здоровой творческой конкуренции может продолжить дело своих известных предшественников.

Понимая необходимость выстраивания правильных ориентиров у молодых людей, организаторы фестиваля предложили всем присутствующим вспомнить тех артистов, которых уже нет с нами. Музыкальное мастерство и истинный профессионализм Розы Баглановой, Ермека Серкебаева, Еркегали Рахмадиева, Баглана Садвакасова, Ескендира Хасангалиева, Мурата Насырова, Булата Сыз­дыкова, Дархана Джунусбекова и многих других навечно останутся в сердцах казахстанцев.

До полуночи зрители пели и танцевали вместе с Ерке Есмахан, Мирасом Жугуну­совым, Молданазаром, а также с ребятами из отечест­венной группы «Ирина Кайратовна», широко известной за пределами нашей страны.

Во время фестиваля зрителям также выпала возможность поучаствовать в массовке при съемках фильма-мюзикла «Солдат любви» известного режиссера, сценариста и продюсера Фархата Шарипова. Готовили финальную сцену, где главный герой становится звездой и выходит на большую, заполненную фанатами арену. Публика с удовольствием подыгрывала, светила фонариками, от души радовалась тому, что происходит на сцене. Таким образом, первый день «Азия Дауысы» войдет не только в новую историю фестиваля, но и в кино.

Фанат на сцене и ключи от квартиры

Во второй день фестиваля состоялся сольный концерт приглашенных звезд мировой величины – американской хип-хоп группы Black Eyed Peas. Но почему у организаторов выбор пал именно на них? Дело в том, что команда из США в настоя­щее время находится в мировом турне. Эти даты в гастрольном календаре музыкантов по счастливому стечению обстоя­тельств оказались свободными. Между поездками в Венгрию и Испанию они заглянули в наш гостеприимный город.

Примечательно, что ради выступления Black Eyed Peas в Алматы съехались фанаты из разных городов Казахстана, России и Арабских Эмиратов. Один из зарубежных поклонников коллектива смог прорваться с плакатом к сцене, на которой выступала его любимая группа. Охрана его задержала, но сами музыканты пригласили активис­та к себе на площадку и даже спели с ним отрывок одной из своих песен.

Второй день фестиваля завершился на мажорной и доброй ноте: общественный фонд «Харекет» на сцене «Азия Дауысы» вручил малоимущей семье ключи от квартиры, купленной на деньги казахстанцев. Фонд инициировал проект «Жилье за 1 000 тенге», когда каждый желающий может отправить в помощь нуждающимся тысячу тенге. Так силами многих казахстанцев собирается необходимая сумма. С момента основания фонда жилье уже обрели сотни нуждающихся семей, а на фестивале ключи от квартиры получила семья Айгуль Сарыбаевой.

В финальный день фестиваля казах­станцы смогли вновь окунуться в воспоминания о своей молодости и насладиться композициями современных исполнителей. На сцене «Азия Дауысы-2023» выступили артисты популярной шведской группы Secret Service, узбекского вокально-инструментального ансамбля «Ялла», отечественные звезды эстрады. Некоторые из наших любимых артистов пели дуэтом, а Роза Рымбаева исполнила песню вместе с двумя своими сыновьями – Мади Рымбаевым и Али Окаповым.

Имена – имидж фестиваля

Впервые «Азия Дауысы» прошел в 1990 году. Тогда на «Медеу» прибыли участники из 15 стран. В 1993-м фестиваль стал членом международной федерации организаторов фестивалей (ФИДОФ), а спустя еще год – обладателем специальной премии Каннского фестиваля мирового шоу-бизнеса (Франция).

Стоит отметить, что уже в 1998-м ФИДОФ присвоил фестивалю «Азия Дауысы» звание лучшего фестиваля мира. Таким образом, на заре независимости у нашей страны появился свой высококачественный имиджевый проект, который был поддержан артистами и специалис­тами в сфере эстрадной музыки разных стран. Гос­тями проекта в разные годы были Сьюзи Кватро, Coolio, Bomfunk MC’s, Николай Нос­ков, Патрисия Каас, Тото Кутуньо, Джимми Саммервиль, Сонер Арыджа, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Boney M, Haddaway и многие другие.

После ухода из жизни основателя фестиваля Мурата Иргалиева в 2020 году и режиссера Александра Пономарева в 2021-м права на проведение «Азия Дауысы» перешли к общественному фонду «Международный фестиваль «Азия Дауысы», который вместе с акима­том Алматы и управлением культуры города инициировал возрождение музыкального события. Генеральным продюсером выступил Арманжан Байтасов, который в свое время был волонтером на фестивале. По части финансов этот музыкальный праздник стал возможным благодаря крупным отечественным коммерческим структурам.

Послесловие

– За день до фестиваля в эфире радио Retro FM я выиграла билеты на «Азия Дауысы». Сама бы на билеты не раскошелилась, не было желания идти. Я и в студенческие годы как-то не рвалась на фестиваль, – призналась Натали Ким. – Но, побывав на «Медеу» в этот раз, испытала какие-то особые, теплые, добрые, родные и забытые ощущения. Я даже не могу описать их сейчас. После каждого фестивального дня, возвращаясь домой, совершенно незнакомые люди общались друг с другом, обнимались и благодарили за теплый вечер. Это была моя Алма-Ата. Я обязательно поведу свою семью на фес­тиваль в следующем году.

Кстати, для посетителей фестиваля были организованы автобусные марш­руты из города до высокогорного катка и обратно. Для удобства горожан алматинский метрополитен в дни фестиваля работал до часу ночи.

– В свое время я жил в районе пересечения улиц Достык – Курмангазы, а это была одна из двух точек (вторая находилась у Дворца спорта), откуда на «Азию Дауысы» отправлялись автобусы со счастливыми меломанами, – рассказал музыкант, поэт Александр Цой. – Во время фестиваля уже с полудня с балкона я наблюдал вереницы ярко одетых горожан, спешащих на этот праздник музыки. Алматинцы – народ грамотный. На фестиваль брали с собой напитки, бутерброды, яблоки и чай в термосах. Самые предусмотрительные тащили пледы, куртки, корпешки и зимние вязаные шапочки, потому что, когда солнце уходило за гору, становилось освежающе прохладно. Это был праздник, аналогов которому я не могу найти в настоящее время. Мы ждали его целый год, чтобы в июле вновь отправиться на «Медеу» в прохладную тень вековых елей и непередаваемую атмосферу единения с музыкой.

Как оказалось, все можно возродить и продолжить – были бы желание, силы и, конечно, финансовые средства. В этом году все эти три компонента смогли соединиться. Тысячи людей охотно встретились друг с другом на площадке перед красивой сценой фестиваля. С их лиц не сходили улыбки, многие вспоминали свою молодость, 90-е и нулевые, когда фестиваль становился мес­том притяжения звезд мировой величины. Они подпевали современным артистам и вновь ощущали себя частью знакомого городского сообщества, имеющего свои правила, пароли и секреты.

До свидания, «Азия Дауысы-2023»! До встречи в следующем году!