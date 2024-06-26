Бегом от наркотиков

Около 600 его участников продемонстрировали свою приверженность здоровому образу жизни. Как сказал заместитель начальника ДП Северо-Казахстанской области полковник полиции Аскар Мухаметкалиев, бороться с наркоманией надо вместе, показывая правильные стороны жизни.

После разминки участники забега вышли на старт и вскоре преодолели дистанцию в 2,5 км.

Напомним, что решением Генеральной Ассамблеи ООН Международный день борьбы со злоупотреблением нар­котическими средствами и их незаконным оборотом был учрежден еще в 1987 году.