Бегом от наркотиков

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Андрей Кратенко

В честь Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечается 26 июня, в Петропавловске состоялся массовый забег.

фото ДА СКО

Около 600 его участников продемонстрировали свою приверженность здоровому образу жизни. Как сказал заместитель начальника ДП Северо-Казахстанской области полковник полиции Аскар Мухаметкалиев, бороться с наркоманией надо вместе, показывая правильные стороны жизни.

После разминки участники забега вышли на старт и вскоре преодолели дистанцию в 2,5 км.

Напомним, что решением Генеральной Ассамблеи ООН Международный день борьбы со злоупотреблением нар­котическими средствами и их незаконным оборотом был учрежден еще в 1987 году.

#наркотики #Петропавловск #ЗОЖ #забег

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