Бегом от наркотиков Свежий выпуск 26 июня 2024 г. 1:41 22 Андрей Кратенко В честь Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечается 26 июня, в Петропавловске состоялся массовый забег. фото ДА СКО Около 600 его участников продемонстрировали свою приверженность здоровому образу жизни. Как сказал заместитель начальника ДП Северо-Казахстанской области полковник полиции Аскар Мухаметкалиев, бороться с наркоманией надо вместе, показывая правильные стороны жизни. После разминки участники забега вышли на старт и вскоре преодолели дистанцию в 2,5 км. Напомним, что решением Генеральной Ассамблеи ООН Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом был учрежден еще в 1987 году. #наркотики #Петропавловск #ЗОЖ #забег