Казахстанцы завоевали две золотые медали на ЧА U20 по борьбе в Таиланде

Спорт

Триумфаторами континентального первенства стали Бекасыл Асамбек и Бейбарыс Ергали

Фото: НОК

В Паттайе завершились соревнования по вольной борьбе в рамках чемпионата Азии среди спортсменов до 20 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Сегодня, 5 июля, представители сборной Казахстана завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

В весовой категории до 61 кг Бекасыл Асамбек в финале одержал победу над представителем Индии Пушпом.

В категории до 74 кг Нурдаулет Сейилбеков в решающей схватке победил иранца Мохаммада Мамиванда.

В весовой категории до 92 кг Бейбарыс Ергали в финале уступил туркменистанцу Довлетгельды Мурадову и стал серебряным призером.

В категории до 86 кг Асхаб Хаджиев в поединке за бронзовую медаль уверенно победил Сахила Далала (Индия).

Напомним, ранее Сункар Сейдахмет (до 70 кг) и Самир Дурсунов (до 97 кг) стали серебряными призерами, а Айбек Калиахмет (до 79 кг) завоевал бронзовую медаль.

#борьба #Таиланд #медали #НОК #ЧА

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