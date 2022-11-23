Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области

Индивидуальные предприниматели, юристы Олег Хрупин и Владимир Комаров считают, что торговый объект построен на месте, где согласно генеральному плану города планировались площадь и культурно-досуговый центр. Авторы иска хотят, чтобы гарантированное Конституцией РК равенство всех перед законом не просто декларировалось, а действовало в реальности.

Напомним, что еще в марте 2007 года постановлением Правительства РК был утвержден Генеральный план Петропавловска, согласно которому возле пересечения улиц Конституции Казахстана и Жумабаева должна появиться площадь Достық с культурно-досуговым центром. В том же году акимат утвердил проект детальной планировки (ПДП) «Орталық», из которого следует, что на участке предусмотрены строительство культурно-развлекательного комплекса и высадка зеленых насаждений общего пользования. Но все это заменил один большой ТРЦ.

В связи с этим Олег Хрупин и Владимир Комаров вспоминают многочисленные земельные споры между представителями малого бизнеса и акиматом, которые предприниматели, как правило, проигрывали, когда чиновники брались улучшать архитектурный облик города, «испорченный» небольшими торговыми павильонами. Сотни сделок купли-продажи земли признавались недействительными из-за несоответствия генплану или проекту детальной планировки. Землю безжалостно отбирали, людей лишали дохода.

Но, как говорится, что не позволено быку, то позволено Юпитеру. Иначе почему в центре Петропавловска вопреки генплану появился грандиозный торгово-развлекательный центр? Разительную разницу в позиции властей авторы иска сочли несправедливой и обратились в суд, настаивая на отмене акта ввода в эксплуатацию ТРЦ «Dostyq Mall».

Истцы считают, что выдача исходных материалов для разработки проекта строительства ТРЦ, противоречащих генплану города и проекту детальной планировки, повлекли незаконное возведение торгово-развлекательного центра. Авторов иска поддержал Комитет по делам строительства и ЖКХ Минис­терства индустрии и инфраструктурного развития РК, который провел проверку в отделе строительства, архитектуры и градостроительства акимата Петропавловска и выявил нарушения. Речь идет об изменении целевого назначения участка, на котором с легкой руки чиновников вместо культурно-досугового центра построили центр торгово-­развлекательный.

«Вышеуказанное изменение целевого назначения согласовано отделом с отклонением от ПДП и генплана Петропавловска, – отметили специалисты комитета. – Продолжив противоправные действия, отдел выдал архитектурно-планировочное задание. Была произведена застройка территории не в соответствии с генпланом и с нарушением градостроительных регламентов. Нарушены нормы статьи 47, 47-1, 60 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Ответчик с требованиями истцов не согласился, отметив, что в ТРЦ «Dostyq Mall», кроме объектов торговли, имеются кинотеатр, детский клуб, семейно-развлекательный парк, в нем регулярно проводятся культурные и досуговые мероприятия для жителей и гостей города, включая праздничные концерты, выставки изобразительного искусства и прикладного творчества, презентации, конкурсы. Это значит, что «Dostyq Mall» выполняет функции не только торгово-развлекательного, но и досугового центра. И вообще, открытие ТРЦ, построенного на месте уродующего облик города долгостроя, было положительным событием для города и бюджета области.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав на то, что в новом генплане Петропавловска, который находится на стадии согласования, ТРЦ «Dostyq Mall» уже предусмотрен.

Истцы подали апелляционную жалобу в коллегию по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда.

«Считаем вынесенное судом решение незаконным и необос­нованным, – указывается в жалобе. – Мы не просто ссылались на нормы законодательства, но и подробно перечисляли свои нарушенные права, свободы и охраняемые законом интересы. В соответствии с генпланом развития Петропавловска и ПДП «Орталық» земельный участок, на котором построен ТРЦ «Dostyq Mall», является землей общего пользования и предназначен для общегородской площади с пешеходными дорожками и зелеными насаждениями... Незаконно построенное и введенное в эксплуатацию здание ТРЦ лишило нас права пользования общегородской площадью... Наличие нового Генерального плана города, который находится на стадии согласования... не является законным основанием для нарушения ответчиком в 2017–2019 годах требований закона».

В заключение Олег Хрупин отметил, что главная цель иска не снести торгово-развлекательный центр или доставить неприят­ности его владельцу, а обратить внимание общества на то, что перед законом все должны быть равны. В общем, дело принципа…