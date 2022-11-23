Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области

Общество
Андрей Кратенко

Местные предприниматели добиваются отмены акта ввода в эксплуатацию самого большого в регионе торгово-развлекательного центра.

Индивидуальные предприниматели, юристы Олег Хрупин и Владимир Комаров считают, что торговый объект построен на месте, где согласно генеральному плану города планировались площадь и культурно-досуговый центр. Авторы иска хотят, чтобы гарантированное Конституцией РК равенство всех перед законом не просто декларировалось, а действовало в реальности.

Напомним, что еще в марте 2007 года постановлением Правительства РК был утвержден Генеральный план Петропавловска, согласно которому возле пересечения улиц Конституции Казахстана и Жумабаева должна появиться площадь Достық с культурно-досуговым центром. В том же году акимат утвердил проект детальной планировки (ПДП) «Орталық», из которого следует, что на участке предусмотрены строительство культурно-развлекательного комплекса и высадка зеленых насаждений общего пользования. Но все это заменил один большой ТРЦ.

В связи с этим Олег Хрупин и Владимир Комаров вспоминают многочисленные земельные споры между представителями малого бизнеса и акиматом, которые предприниматели, как правило, проигрывали, когда чиновники брались улучшать архитектурный облик города, «испорченный» небольшими торговыми павильонами. Сотни сделок купли-продажи земли признавались недействительными из-за несоответствия генплану или проекту детальной планировки. Землю безжалостно отбирали, людей лишали дохода.

Но, как говорится, что не позволено быку, то позволено Юпитеру. Иначе почему в центре Петропавловска вопреки генплану появился грандиозный торгово-развлекательный центр? Разительную разницу в позиции властей авторы иска сочли несправедливой и обратились в суд, настаивая на отмене акта ввода в эксплуатацию ТРЦ «Dostyq Mall».

Истцы считают, что выдача исходных материалов для разработки проекта строительства ТРЦ, противоречащих генплану города и проекту детальной планировки, повлекли незаконное возведение торгово-развлекательного центра. Авторов иска поддержал Комитет по делам строительства и ЖКХ Минис­терства индустрии и инфраструктурного развития РК, который провел проверку в отделе строительства, архитектуры и градостроительства акимата Петропавловска и выявил нарушения. Речь идет об изменении целевого назначения участка, на котором с легкой руки чиновников вместо культурно-досугового центра построили центр торгово-­развлекательный.

«Вышеуказанное изменение целевого назначения согласовано отделом с отклонением от ПДП и генплана Петропавловска, – отметили специалисты комитета. – Продолжив противоправные действия, отдел выдал архитектурно-планировочное задание. Была произведена застройка территории не в соответствии с генпланом и с нарушением градостроительных регламентов. Нарушены нормы статьи 47, 47-1, 60 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Ответчик с требованиями истцов не согласился, отметив, что в ТРЦ «Dostyq Mall», кроме объектов торговли, имеются кинотеатр, детский клуб, семейно-развлекательный парк, в нем регулярно проводятся культурные и досуговые мероприятия для жителей и гостей города, включая праздничные концерты, выставки изобразительного искусства и прикладного творчества, презентации, конкурсы. Это значит, что «Dostyq Mall» выполняет функции не только торгово-развлекательного, но и досугового центра. И вообще, открытие ТРЦ, построенного на месте уродующего облик города долгостроя, было положительным событием для города и бюджета области.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав на то, что в новом генплане Петропавловска, который находится на стадии согласования, ТРЦ «Dostyq Mall» уже предусмотрен.

Истцы подали апелляционную жалобу в коллегию по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда.

«Считаем вынесенное судом решение незаконным и необос­нованным, – указывается в жалобе. – Мы не просто ссылались на нормы законодательства, но и подробно перечисляли свои нарушенные права, свободы и охраняемые законом интересы. В соответствии с генпланом развития Петропавловска и ПДП «Орталық» земельный участок, на котором построен ТРЦ «Dostyq Mall», является землей общего пользования и предназначен для общегородской площади с пешеходными дорожками и зелеными насаждениями... Незаконно построенное и введенное в эксплуатацию здание ТРЦ лишило нас права пользования общегородской площадью... Наличие нового Генерального плана города, который находится на стадии согласования... не является законным основанием для нарушения ответчиком в 2017–2019 годах требований закона».

В заключение Олег Хрупин отметил, что главная цель иска не снести торгово-развлекательный центр или доставить неприят­ности его владельцу, а обратить внимание общества на то, что перед законом все должны быть равны. В общем, дело принципа…

Популярное

Все
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции
Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы
Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан
Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача
Главное – верить в себя
У плывущих на одном корабле – одна судьба
На высоком уровне
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Оказались не в том месте и не в то время
Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы
Наравне со сверстниками
Батареи не греют, а счета растут
Центр привлечения инвестиций
С заботой о племенном стаде
Шалят не по-детски
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Общество
До 35 лет увеличат возраст молодежи в Казахстане
Общество
Кайрату Боранбаеву в очередной раз продлили арест
Общество
Более 35 млн тенге выманила аферистка у талдыкорганцев
Общество
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, проко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]