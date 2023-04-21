Безопасность в Интернете: детскую SIM-карту предлагает ввести Минпросвещения РК

Общество, Гаджеты
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министерство просвещения Казахстана предлагает ввести детскую SIM-карту для мобильных телефонов. Об этом в кулуарах Мажилиса Парламента РК сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Мы предлагаем ввести детскую SIM-карту, то есть для детей отдельную SIM-карту, которая будет под контролем родителей. Если через эту SIM-карту ребенок захочет подключиться к Интернету, будет обязательно запрашиваться разрешение у родителей. Мы предлагаем ввести эту систему. Это будет контроль над ребенком: какие сайты посещает, в каких социальных сетях сидит», – обосновал предложение Едил Оспан.

Кроме того, Минпросвещения предлагает ввести для детей ограничение по времени пользования Интернетом посредством мобильной связи. 

«Бывает, что ребенок ночью поздно сидит в Интернете. Ограничивать экранное время. Всё это мы будем предлагать. Это техническая часть проблемы. Мы как Министерство просвещения, которое заботится о безопасности детей, будем это предлагать», – добавил вице-министр.

Между тем журналисты поинтересовались, есть ли технические возможности для предлагаемых нововведений.

«Это пока на уровне предложений. Мы, предварительно изучив технические возможности, считаем это правильным, потому что это становится очень актуальным. У кого есть дети школьного возраста, думаю, поддержат. Нам нужно добиться, чтобы наши дети сидели, скажем так, на «белых» сайтах, которые безопасны для их здоровья в целом для воспитания. Нам надо это обсудить с соответствующими госорганами. Потом будем предлагать. Я думаю, это должно быть нормой закона», – ответил Едил Оспан.

#дети #безопасность #интернет #Минпросвещения #предложение

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