Боевики ДАИШ впервые обезглавили женщин

Боевики из террористической организации ДАИШ обезглавили двух женщин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс"
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По информации Наблюдательного совета по правам человека в Сирии, женщин казнили в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии в воскресенье и понедельник, однако известно об этом стало позже.
Правозащитники отмечают, что женщин обвинили в колдовстве, после чего в ИГ и приняли решение о казни.
Помимо женщин, с ними были казнены их мужья.
Западные СМИ отмечают, что это, судя по всему, первый случай, когда действующие в Сирии террористы казнили женщин.
Между тем в 2014 году боевики расстреляли в Ираке 150 женщин, в том числе беременных, за отказ выйти замуж.
Ранее, напоминает "Русская служба BBC"
, группировка неоднократно размещала в Интернете видеоролики, на которых боевики обезглавливают заложников, за которых не выплатили выкуп. Среди убитых были британские, французские, американские и японские журналисты и правозащитники.