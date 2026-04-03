Поставки лекарств от ВИЧ, малярии и туберкулеза в беднейшие страны прекратятся к 30 мая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Всего благодаря программе 90 государств получили медикаментов более чем на $5 млрд.

Как сообщает Reuters, Госдепартамент разослал сотрудникам в 17 африканских странах и на Гаити предписание прекратить реализацию программы к 30 мая 2026 года.

Контракт с оператором программы истекает 30 сентября, и его продление не предусмотрено. Четкого плана завершения программы в Вашингтоне не предложили, каждому офису США в стране поручено разрабатывать свою стратегию самостоятельно.

Два источника сообщили, что ранее в ходе переговоров между организацией и правительством США речь шла о переходе на новую систему поставок в ноябре 2027 года. По их словам, новые сроки нереалистичны, поскольку заказ медицинских товаров для труднодоступных регионов может занять до года, а не несколько недель, как предполагалось ранее.

Переход вызывает серьезные опасения. Пять источников Reuters заявили, что поспешность изменений может привести к перебоям в поставках жизненно важных препаратов. Шесть собеседников сообщили, что США ведут переговоры с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией об использовании его платформы для закупок.

Глобальный фонд отказался от комментариев. Госдепартамент не ответил на конкретные вопросы о том, ведет ли он переговоры с Фондом, но заявил, что будет использовать доступные механизмы объединения ресурсов для закупки товаров по самым низким ценам у частных производителей.

За время работы программы с 2016 по 2024 год было поставлено лекарств более чем на $5 млрд в 90 стран, преимущественно в Африке и Азии. В 2024 году, по данным издания, программа обеспечивала лекарствами от ВИЧ около 20 млн человек, а от малярии — около 100 млн.

Прекращение централизованной системы поставок — часть реформы, которую администрация Дональда Трампа проводит под лозунгом America First Global Health Strategy. Стратегия, обнародованная в сентябре 2025 года, предусматривает отказ от работы через международные организации и частных подрядчиков.

По данным Africa Confidential, на сегодняшний день США подписали 13 двусторонних меморандумов о помощи в области здравоохранения с африканскими государствами на общую сумму $16 млрд. Крупнейшие соглашения — с Нигерией ($2,1 млрд) и Кенией ($1,5 млрд).

Ранее стало известно, что США вводит стопроцентные пошлины на импортные лекарства.