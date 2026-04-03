Индекс цен на продовольствие, отслеживаемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), вырос в марте на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 3 апреля заявили в пресс-службе организации.

«В той или иной степени выросли значения индексов цен на все группы товаров - зерновые, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар, что обусловлено как рыночной конъюнктурой, так и реакцией на повышение цен на энергоносители в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке», - сказано в апрельском докладе ФАО, опубликованном на сайте организации.

Из данных доклада следует, что среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в марте 2026 года составило 128,5 пункта, что на 2,4% выше пересмотренного февральского уровня. Таким образом, рост этого индекса продолжается второй месяц подряд.