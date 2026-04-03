Решение об амнистии распространяется на заключенных, которые не нарушали правил поведения, отбыли значительную часть срока или имеют хронические проблемы со здоровьем

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Правительство Кубы объявило о масштабной программе помилования, в рамках которой будет освобождено 2010 заключенных, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Право на амнистию имеют женщины, молодежь и пожилые люди старше 60 лет, а также иностранные граждане и граждане Кубы, проживающие за границей.

Правительство Кубы исключило из числа помилованных людей, осужденных за убийство, непредумышленное убийство, сексуальное насилие или торговлю наркотиками. Заключенным, осужденным за кражу или убой скота, и рецидивистам также не предоставлено право на амнистию.

Решение о помиловании стало вторым в этом году и пятым с 2011 года. В рамках амнистии ранее было освобождено из мест лишения свободы более 11 тыс. человек.