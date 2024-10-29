«Болашақ» может остаться без будущего

С 1 января реабилитацион­ный центр «Болашақ» должен переехать в другое место, покинув здание, в котором квартировал 10 лет. В свое время его предоставил экс-аким Шымкента и крупный предприниматель в сфере строительства Кайрат Молдасеитов.

Помню, как радовалась руководитель фонда «Защита детей от СПИДа» Жанетта Жазыкбае­ва, рассказывая о том, что здание меценат подарил фонду, по достоинству оценив его деятельность. На тот момент фонд уже имел многолетний опыт работы с детьми, инфицированными ВИЧ в медицинских учреждениях. Наличие своего здания в корне меняло ситуацию, позволяя планировать деятельность на долгосрочную перспективу. Ну а то, что новостройка не оформлена юридически, не особо беспокоило общественницу. Да и не до того было: тогда сотни ВИЧ-инфицированных детей и их родителей были чуть ли не изгоями.

Стигма и дискриминация из-за дремучего невежества и страха не только рушили семьи, но и казались серьезным препятствием для доступа людей к услугам по профилактике и лечению ВИЧ. Проблемы подстерегали буквально на каждом шагу, требуя невероятной силы воли и мужества, чтобы их преодолеть.

Жанетта Канаевна и ее команда решили доказать, что ВИЧ-инфицированные дети имеют точно такие же права, как и все остальные: ходить в детский сад, учиться за школьной партой, общаться со сверстниками, обзавестись семьей и воспитывать детей. Психологическая помощь подрастающим детям, равно как и их родителям, нужна была не меньше, чем медицинская. За прошедшие 18 лет ситуация изменилась коренным образом, и во многом это заслуга фонда «Болашақ», в стенах которого ВИЧ-инфицированные и их близкие нашли для себя опору. В общей сложности на учете фонда находятся более 267 семей с ВИЧ-инфицированными подростками и молодыми людьми.

Сегодня бывшие малыши выросли, получили образование, устроились на работу. Но фонд для них по-прежнему то место, где им всегда рады, где они могут быть сами собой, не скрывая свой статус и существующие проблемы.

За эти годы сложилось 16 семейных пар, в двух из которых оба супруга – ВИЧ-инфицированные. Самым главным достижением Жанетта Жазыкбаева считает то, что ни один из 23 родившихся в этих семьях младенцев не инфицирован. Это тоже результат проделанной работы.

Видя успехи фонда «Защита детей от СПИДа» и учитывая созданные условия, определяю­щую роль в которых играло наличие собственного здания, городской акимат предложил расширить их деятельность, включив реабилитацию детей с ДЦП. Покупку необходимого оборудования, зарплату персоналу, расходы на питание власти взяли на себя.

Врач по образованию Жанетта Жазыкбаева прошла специальное обучение, подобрала команду специалистов, которые принялись оказывать помощь деткам, не умеющим порой даже держать самостоятельно ложку. Условия дневного стационара позволяли родителям оставлять детей на весь день, будучи уверенными, что они находятся под присмотром.

– Все эти 10 лет мы спокойно жили, работали, но теперь ТОО «Отау-строй» просит вернуть им здание, – комментирует ситуацию Жанетта Жазыкбаева. – На нас даже в суд подали. До конца года мы должны съехать. Но идти нам некуда. Мы вынуждены обратиться к казахстанцам, чтобы нам оказали содействие в получении земельного участка, в строительстве нового здания, потому что проблемы этих детей никуда не делись. Наоборот, с каждым годом их становится больше.

Фонд не имеет стабильного источника финансирования. В основном это благотворительные взносы физических и юридических лиц, гранты международных организаций на реализацию отдельных проектов. Конечно, эти суммы недостаточны для того, чтобы арендовать соответствующее здание.

К решению вопроса подключился ОЮЛ «Гражданский альянс», но в силу ограниченности их ресурсов особую помощь тоже оказать не может.

– Более 300 человек останутся на улице, – сообщил на специально организованном брифинге представитель Гражданского альянса Жумагали Билисбеков. – Мы обращаемся в разные инстанции. Общественный фонд «Қазақстан халқына», например, но у них требования совсем другие. Нам сказали, что требуется иметь отремонтированное здание площадью не менее 1 000 квадратных метров, и тогда они могут оказать нам помощь в оснащении оборудованием и персоналом. Только декларируем социальную ответственность бизнеса, но на самом деле все намного сложнее. Куда они пойдут после Нового года – не представляем. Средств у них постоянно не хватает, ведь НПО теперь сравняли с бизнесом.

Когда превалирующее большинство ВИЧ-инфицированных узнали о своем статусе, возник вопрос о создании сообщества, ведь пока еще далеко не все готовы говорить об этом за стенами фонда, предпочитая обсуждать общие проблемы только между собой, проходя вместе лечение в стационаре и реабилитацию в санаториях, общаясь тесным мирком в соцсетях.

А значит, фонду «Защита детей от СПИДа» предстоит еще много работы, прежде чем дети, пережившие больничную «эпидемию», смогут смело и открыто говорить об этом, будучи уверенными, что их поймут и поддержат. Это сложный процесс, и закрывать двери фонда еще рано.

Общественники призывают казахстанцев подключиться к решению проблемы, предлагая сделать пожертвования на счет фонда в АО «Kaspi Bank», ОО «БОФ «Защита детей от СПИДа»,­ ИИН⁄БИН 060940002643, KZ18722S000040947389.