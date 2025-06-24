Области еще нужны 160 врачей и медперсонал в количестве 168 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Организациям здравоохранения Костанайской области не хватает 328 специалистов. И это при том, что в текущем году в регион уже прибыло 57 врачей и 137 сотрудников, относящихся к среднему медперсоналу, сообщает Kazpravda.kz

Треть дефицита приходится на сельскую местность. Наибольшую потребность в кадрах испытывают Аркалыкская региональная больница, Костанайская областная больница и Рудненская городская поликлиника.

Чтобы восполнить дефицит, в регионе разработали несколько методов по привлечению специалистов. Для молодежи с 2018 года из местного бюджета выделяются средства на обучение в резидентуре. В этом году выделено 87 так называемых грантов акима области, что в 1,5 раза больше, чем в 2024-ом.

Опытных же сотрудников переманивают из других регионов в основном финансами. Специалистам, готовым переехать в города Костанайской области, выплачивают подъемные в размере 3,5 млн тенге, в сельскую местность и г. Аркалык – 5 млн тенге, а в отдаленные районы – 7 млн тенге. При этом обязательна отработка в медорганизации в течение семи лет.

- Также утвержден перечень остродефицитных специальностей в сельской местности: аллергология, ангиохирургия, гематология, кардиохирургия, ревматология, реабилитология, подлежащих социальным выплатам в размере 8,5 млн тенге, - отметил руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Данияр Джандаев.

Такие меры весьма привлекательны, и зачастую, справляются со своей задачей – привлекают специалистов. Однако есть и другая сторона – встречаются и недобросовестные специалисты, получившие подъемные и прошедшие обучение в резидентуре за счет местного бюджета, но не исполнившие договорные обязательства по отработке в Костанайской области. С 2022 года по решению суда уже возвращено в бюджет более 60 млн тенге.