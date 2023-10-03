Братья Емельяновы завоевали серебро Азиады для Казахстана

В активе сборной Казахстана это уже 41-я медаль.

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанские гребцы Тимофей и Сергей Емельяновы принесли стране серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Отмечается, что братья финишировали вторыми в гребле на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров - 3:49.991.

Золотую медаль завоевал Узбекистан - 3:43.796. На третьем месте расположилась Индия - 3:53.329.

В активе сборной Казахстана 41 медаль.