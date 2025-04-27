Бублик обыграл чемпиона «Мастерса» в Мадриде
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За выход в топ-16 он заработал почти 10 тыс. евро призовых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шредингера
Александр Бублик продолжает приятно шокировать - казахстанец не любит грунт, но сегодня он вышел в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде.
Более того, Бублик «захечлил» прошлогоднего чемпиона и игрока топ-10 Андрея Рублева (ATP №8) – 6:4, 0:6, 6:4.
Казахстанец повторил свой лучший результат в Мадриде, в 2024 он также играл в четвертом раунде.
За выход в топ-16 Бублик заработал 100 рейтинговых очков и 90 445 евро призовых. Следующий соперник первой ракетки Казахстана определится в матче Якуб Меньшик – Бен Шелтон.
Сегодня вечером в женской сетке Мастерса в Мадриде свои матчи проведут казахстанки Елена Рыбакина и Анна Данилина.