Бублик обыграл чемпиона «Мастерса» в Мадриде

Теннис
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За выход в топ-16 он заработал почти 10 тыс. евро призовых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шредингера

Фото: НОК Казахстана

Александр Бублик продолжает приятно шокировать - казахстанец не любит грунт, но сегодня он вышел в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде.

Более того, Бублик «захечлил» прошлогоднего чемпиона и игрока топ-10 Андрея Рублева (ATP №8) – 6:4, 0:6, 6:4.

Казахстанец повторил свой лучший результат в Мадриде, в 2024 он также играл в четвертом раунде.

За выход в топ-16 Бублик заработал 100 рейтинговых очков и 90 445 евро призовых. Следующий соперник первой ракетки Казахстана определится в матче Якуб Меньшик – Бен Шелтон.

Сегодня вечером в женской сетке Мастерса в Мадриде свои матчи проведут казахстанки Елена Рыбакина и Анна Данилина.

#теннис #Мадрид #Александр Бублик #Мастерс

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