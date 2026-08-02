Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира W100 в Испании

Спорт,Теннис

Матч продлился два сета

Фото: ФТК

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева одержала победу в финале турнира категории World Tennis W100, который прошел в городе Масполамос, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК 

Спортсменка выступала на соревнованиях в дуэте с чешкой Анной Шишковой. Они получили второй номер посева. Их соперницами были еще одна представительница Чехии Доминика Салкова и шведкеа Лиса Заар. 

Матч продлился два сета и завершился победой Куламбаевой и Шишковой с итоговым счетом в двух сетах - 6:3, 7:6 (7:3). 
Теннисистки провели на корте 1 час и 54 минуты. 

Таким образом, казахстанско-чешский дуэт стал победителем турнира. В обновленном рейтинге она заработает дополнительные баллы и поднимется на четыре строчки. 

#турнир #победа #Испания #ФТК #Жибек Куламбаева

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