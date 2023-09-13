Чемпионат Азии по настольному теннису впервые пройдет в Казахстане

В 2024 году в Алматы состоится чемпионат Азии по настольному теннису. Об этом сообщила казахстанская федерация, получившая официальное подтверждение от Азиатского союза настольного тенниса ATTU, передает Kazpravda.kz.
«Казахстан давно зарекомендовал себя, как страна, проводящая все мероприятия на высшем уровне. Год за годом они показывают высокий профессионализм в организации международных турниров по настольному теннису. Поэтому, мы уверены в успехе такого крупного старта в Казахстане», - прокомментировали в ATTU.
Отмечается, что данный чемпионат Азии будет квалификационным на личный чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в 2025 году.
«Мы шли к этому поэтапно, организовывая сначала турниры среди стран СНГ и Центральной Азии. Успели принять итоговый турнир мировой серии «World Tour Grand Finals» и трижды провести мировые старты серии Contender. Мы растем с каждым разом, что отмечают эксперты Международной федерации ITTF и мирового настольного тенниса WTT. У нас отличная команда профессионалов, знающих свое дело. Поэтому я уверенно могу заявить, что мы готовы к выходу на более масштабный уровень. Это серьезный шаг для нас всех. И мы приложим все усилия, чтобы достойно провести континентальное первенство и устроить настоящий праздник настольного тенниса в Алматы», - сказал президент Федерации настольного тенниса Казахстана Данияр Абулгазин.
Напомним, что на недавнем чемпионате Азии-2023 в Южной Корее сборная Казахстана попала в восьмерку лучших и смогла отобраться на командный чемпионат мира-2024. Теперь же, казахстанцев в следующем году будет возможность проявить себя на домашнем турнире и оформить квалификацию на ЧМ-2025 в личном разряде.
Планируется, что чемпионат Азии пройдет осенью 2024 года.