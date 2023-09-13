Чемпионат Азии по настольному теннису впервые пройдет в Казахстане

Спорт, В мире
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В 2024 году в Алматы состоится чемпионат Азии по настольному теннису. Об этом сообщила казахстанская федерация, получившая официальное подтверждение от Азиатского союза настольного тенниса ATTU, передает Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы ФНТ РК

«Казахстан давно зарекомендовал себя, как страна, проводящая все мероприятия на высшем уровне. Год за годом они показывают высокий профессионализм в организации международных турниров по настольному теннису. Поэтому, мы уверены в успехе такого крупного старта в Казахстане», - прокомментировали в ATTU.

Отмечается, что данный чемпионат Азии будет квалификационным на личный чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в 2025 году.

«Мы шли к этому поэтапно, организовывая сначала турниры среди стран СНГ и Центральной Азии. Успели принять итоговый турнир мировой серии «World Tour Grand Finals» и трижды провести мировые старты серии Contender. Мы растем с каждым разом, что отмечают эксперты Международной федерации ITTF и мирового настольного тенниса WTT. У нас отличная команда профессионалов, знающих свое дело. Поэтому я уверенно могу заявить, что мы готовы к выходу на более масштабный уровень. Это серьезный шаг для нас всех. И мы приложим все усилия, чтобы достойно провести континентальное первенство и устроить настоящий праздник настольного тенниса в Алматы», - сказал президент Федерации настольного тенниса Казахстана Данияр Абулгазин.

Напомним, что на недавнем чемпионате Азии-2023 в Южной Корее сборная Казахстана попала в восьмерку лучших и смогла отобраться на командный чемпионат мира-2024. Теперь же, казахстанцев в следующем году будет возможность проявить себя на домашнем турнире и оформить квалификацию на ЧМ-2025 в личном разряде.

Планируется, что чемпионат Азии пройдет осенью 2024 года.

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