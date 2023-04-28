Число руководителей-иностранцев выросло в Казахстане

Экономика, Занятость
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Также выросло общее число иностранцев, работающих по разрешениям МИО. Четвертую часть всех иностранных работников в РК составляют граждане КНР.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В Казахстане выросло число иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по разрешениям местных исполнительных органов. Так, если месяцем ранее такие разрешения имели 13 403 иностранца, то в апреле эта цифра возросла до 14 417, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты населения.

«Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 584 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 028 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 186 и 881 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1302 человека, а в рамках корпоративного перевода – 1 437 человек», – рассказали в пресс-службе МТСЗН.

Также отмечается, что иностранную рабочую силу в Казахстане используют 1 693 работодателя.

«На них работают более 407,9 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 262 чел. (37,3%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 441 чел. (10%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1143 чел. (8%), профессиональной, научной и технической деятельности – 979 чел. (7%), обрабатывающей промышленности – 883 чел. (7%)», – поделились в Минтруда.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 3 493 чел. (25%),

Индия – 1 722 чел. (12%),

Турция – 1 483 чел. (11%),

Узбекистан – 1461 чел. (9,3%).

В текущем году квота на привлечение в республику иностранных специалистов установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.

#работа #занятость #МТСЗН #иностранцы

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