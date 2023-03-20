Более 560 иностранцев работают руководителями в Казахстане

Экономика, Занятость
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Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 411 чел., Индия – 1 685 чел., Турция – 1 523 чел., Великобритания – 1 073 чел., Узбекистан – 769 чел.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

По разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана работают 13 403 иностранных гражданина. Более 560 из них занимают руководящие должности. Такие данные обнародовала пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения, сообщает Kazpravda.kz.

«Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 565 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 966 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 199 и 883 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 391 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 399 человек», – говорится в сообщении Минтруда.

Также отмечается, что на сегодня в Казахстане насчитывается 1 640 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 409 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

«По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 5 494 чел. (41%); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 455 чел. (11%); профессиональной, научной и технической деятельности – 995 чел. (8%); обрабатывающей промышленности – 889 чел. (7%); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 641 чел. (5%)», – проинформировала пресс-служба Минтруда.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 411 чел., Индия – 1 685 чел., Турция – 1 523 чел., Великобритания – 1 073 чел., Узбекистан – 769 чел.

«Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. МТСЗН установлена квота на привлечение ИРС – 22 226 единиц (0,24%)», – резюмировали представители министерства.

#работа #занятость #МТСЗН

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