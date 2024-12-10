Что наша жизнь? Еда!

Ситуация с продовольствием в стране сложилась так, что вопросов к его количеству нет или почти нет. Зато есть вопросы к его качест­ву. Как отметили сенаторы, казахстанцы даже не подозревают, какая еда поступает на их столы. Обеспечение продовольственной безопасности, как было отмечено в ходе слушаний, является приоритетной задачей государства. Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ, входит в десятку крупнейших стран – экспортеров пшеницы, а также в число лидеров по экс­порту муки.

Также за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве вырос почти в два раза. Активно развивается отрасль производства продуктов питания, которая составляет около 14% от всей обрабатывающей промышленности. Вместе с тем, по мнению Маулена Ашимбаева, несмотря на значительный потенциал и конкурентные преимущества отечественного рынка, сельское хозяйство на сегодняшний день развивается не самыми быстрыми темпами.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по доведению доли переработанной сельхозпродукции до 70 процентов в 2028 году. На Первом форуме работников сельского хозяйства Президент страны обозначил стратегичес­кие направления дальнейшего развития аграрной отрасли. В этом контексте важно подчерк­нуть значительный потенциал нашей страны в этой сфере. Однако, несмотря на преимущества, в настоящее время в сельском хозяйстве существует ряд серьезных вопросов, – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Сегодня доля расходов казахстанцев на еду (один из экономических показателей уровня развития государства) составляет 50%. К слову, жители Нидерландов тратят на пропитание 8,7% от своих доходов.

– Обеспечение экономической доступности продовольствия является ключевым элементом продовольственной безопасности страны. Мы видим своей важнейшей задачей удовлетворение потребностей внутреннего рынка по доступным ценам и создание эффективной системы сбыта продовольственных товаров, – отметил, выступая на слушаниях, заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин.

Достижение адекватного питания и здорового рациона является одной из Целей устойчивого развития (ЦУР), к которым, как известно, присоединился Казахстан. Эксперт по безопасности пищевых продуктов и питанию Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии Анико Немет рассказала о текущем состоянии продовольственной безопасности в Казахстане с точки зрения ЦУР. В целом, отметила она, Казахстан достиг значительного прогресса в сокращении хронического недоедания и продовольственной безопасности за прошедшие два десятилетия.

Первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев подтвердил озвученную экспертом информацию и конс­татировал рост потребления продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли.

– Так, по сравнению с 2022 годом отмечается увеличение показателя заболеваемости болезнями органов кровообращения – на 6,2, ожирением – на 2,5, сахарным диабетом – на 16,7 процента. В Казахстане также наблюдается высокий уровень потребления соли, он составляет 17 граммов в сутки при рекомендуемом ВОЗ уровне до 5 граммов в сутки. Более 16,7 процента в возрасте 6–9 лет ежедневно потребляют сладкие напитки. Как следствие, каждый пятый ребенок в возрасте 6–9 лет имеет избыточную массу и ожирение, – привел данные вице-министр здравоохранения.

Более тревожные данные привел сенатор Арман Утегулов.

– Мы чаще ориентируемся на количественные показатели, уделяя недостаточное внимание качеству. В продуктах, производимых как в нашей стране, так и за рубежом, часто обнаруживаются ГМО, пестициды и превышение норм антибиотиков. К сожалению, народ практически не осведомлен о вреде таких веществ. В рамках подготовки к парламентским слушаниям мы посетили республиканские лаборатории здравоохранения и ветеринарии, где ознакомились с их работой. Например, в 2019 году из 1 375 исследованных продуктов в 21 случае было выявлено превышение нормы ГМО. Однако за последние годы объем государственного заказа на исследования резко сократился, из-за чего проверки тоже уменьшились. В 2023 году было взято всего 320 образцов. Более того, информация о результатах этих исследований практически отсутствует. В развитых странах существуют специальные законы, регулирующие использование ГМО. У нас также возникла необходимость принять подобный закон, – сказал депутат.

По информации Армана Утегулова, в животноводстве неконт­ролируемо применяются гормональные препараты с целью ускоренного откорма животных, но систематическая проверка их влияния на здоровье человека недостаточно регулируется подзаконными актами, а ведь уже доказано, что длительное и избыточное воздействие гормонов на организм приводит к распространению онкологичес­ких заболеваний.

– Недостаток лабораторий, способных своевременно и качественно проверять продукцию, еще больше усложняет ситуа­цию. Любая страна должна тщательно проверять продукцию, поступающую на ее территорию, на соответствие техническим регламентам и строго контролировать ее качество. К сожалению, из-за отсутствия современных лабораторий мы не можем подтвердить качество нашей продукции на мировом уровне. Это ограничивает наш экспортный потенциал. Кроме того, нашу экспортируемую продукцию часто возвращают обратно, ссылаясь на несоответствие техническим регламентам, – отметил сенатор.

Арман Утегулов считает крайне важным провести цифровизацию этой сферы, так как без внедрения IT-систем трудно контролировать качество и происхождение продукции. Низкий уровень доверия к нашим товарам как на внутреннем рынке, так и на международной арене – результат этого недостатка.

– Например, в 2002 году 281 лаборатория, занимавшаяся проверкой мясной, молочной и рыбной продукции на рынках и торговых центрах, была приватизирована. Однако работа этих лабораторий вызывает сомнения. В связи с этим необходимо ужесточить ответственность лабораторий и торговых точек, допустивших продажу некачественной продукции. Если эти меры окажутся недостаточными, следует рассмотреть вопрос возвращения лабораторий в государственную собственность. Сегодня ответственность за контроль качества продукции распределена между несколькими государственными органами – тот самый случай, когда «у семи нянек дитя без глазу»: их функции часто дублируются, а при необходимости принять ответственность госорганы начинают перекладывать вину друг на друга, – считает депутат.

Зависимость контролирующих органов от руководства проверяемой сферы также вызывает недоверие.

– В таких условиях как можно доверять результатам проверок? В связи с этим необходимо рассмотреть опыт других стран и объединить функции надзора в рамках одного агентства. Этот шаг также соответствовал бы мировому тренду на реализацию принципа «единое здоровье», – отметил сенатор.

Он также выразил тревогу по поводу негативного влияния на здоровье населения продуктов низкого качества.

– Крайне важно усилить конт­роль качества продуктов питания, пропагандировать политику правильного питания среди населения, особенно среди детей. Эту работу следует проводить совместно министерствам сельского хозяйства, здравоохранения и просвещения, организуя системные информационно-пропагандистские программы. Кроме того, важно ограничить содержание вредной для здо­ровья рекламы в социальных сетях. Обеспечение продовольственной безопасности связано не только с развитием сельского хозяйства и производства, но и с формированием культуры правильного питания и пропагандой здорового образа жизни, – сказал депутат.

Спикер Сената присоединился к мнению коллеги. Маулен Ашимбаев предложил усилить контроль за качеством не только готовых продуктов на прилавках магазинов, но и тщательнее следить за тем, как и чем кормят животных или подпитывают овощи и фрукты.

– Мы знаем, что в животноводстве могут быть использованы разные препараты. В растениеводстве могут быть использованы неорганические удобрения с неоднозначным эффектом, который они могут в дальнейшем оказывать на здоровье граждан. Вроде бы объемы по некоторым позициям нарастили, но как нарастили и какого качества эта продукция? Здесь есть определенные вопросы. Поэтому внимание нужно уделить обеспечению качества питания, которое соответствует национальным и меж­дународным стандартам. Для этого нужно модернизировать и строить новые лаборатории, оказывать социальную поддержку специалистам, которые в них работают. В этом направлении нам нужно вместе работать и с другими госорганами, Министерством здравоохранения в том числе, и выделять необходимые средства из республиканского бюджета на эти цели, – резюмировал он.

В ходе слушаний была отмечена важность увеличения доли отечественной продукции, снижения зависимости от импорта и повышения конкурентоспособности местных производителей. Было подчеркнуто, что продовольственная безопасность сегодня включает не только физическую доступность продовольствия, но и экономическую возможность его приобретения, устойчивость поставок и рациональное использование. Эксперты и представители госорганов сошлись во мнении, что важно повышать конкурентоспособность местных производителей. Добиться значительных успехов в сфере продовольственной безопасности, по их прогнозам, можно только путем привлечения частных инвестиций, модернизации сельскохозяйственного производства и обеспечения устойчивых рынков сбыта.

– На Первом форуме работников сельского хозяйства Президент страны обозначил стратегические направления дальнейшего развития аграрной отрасли. На сегодняшний день по подавляющему большинству позиций мы сами производим продукты питания внутри страны. Имеются существенные достижения. Но в то же время, как сегодня отмечалось, по отдельным пяти позициям у нас еще есть импортозависимость. Если анализировать, то становится ясно, что это именно те позиции, которые ежедневно потребляются нашими гражданами, включая творог, сыры, колбасные изделия и сахар. Поэтому очень важно по ним в ближайшие годы обеспечить продовольственную безопасность и собственное производство. Кроме того, важно обеспечить доступность этих и других продуктов питания в целом, цены должны быть конкурентоспособными. Это только кажется, что вопрос простой. Как уже было отмечено сегодня, сложность не в том, что мы не хотим производить эту продукцию. У нас получается дорогая продукция, к примеру мясо. Колбасные цеха у нас ведь в регионах были, но они оказываются неконкурентоспособными по сравнению с производителями других стран. По сырам такая же ситуация. Поэтому к решению этих вопросов нужно подходить комплексно: так, чтобы изделие было доступным по цене, соответственно, нужно его удешевлять, использовать современные технологии, – сказал спикер палаты.

К тому же, по его мнению, отечественному рынку сложно конкурировать с производителями других стран из-за недостаточнос­ти объемов, которые влияют на удешевление продукции.

Следующим приоритетом Маулен Ашимбаев назвал экс­порт продукции сельского хозяйства на внешние рынки. При этом, по его мнению, важно не упускать своих позиций на наших традиционных рынках и постоянно повышать добавленную стоимость, прибыль от которой распределяется между работниками, предприятиями и государством в виде налогов.

– Мы хотим себя позиционировать не только как страна, которая экспортирует минеральное сырье, но и как экспортер продукции с добавленной стои­мостью, переработанной продукции. Сельское хозяйство как раз обладает этим потенциалом: перерабатывать, экспортировать и зарабатывать на этом. Нужно переходить на экспорт переработанной сельхозпродукции, ведь это более высокая добавленная стоимость. Это означает дополнительную прибыль, которая идет на заработные платы работника, государству как налоги и предпринимателю как доход. Поэтому добавленная стоимость должна быть высокой, – сказал спикер Сената и выразил готовность к дальнейшей активной работе в этом направлении совместно с заинтересованными сторонами.