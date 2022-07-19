Что нужно знать при снятии с учета автомобиля

При снятии с учета транспортного средства государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) подлежат сдаче в Специализированный центр обслуживания населения, где после его уничтожат, за исключением случаев хранения по заявлению владельца авто, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Хранение сданного ГРНЗ до 6 месяцев допускается только по заявлению владельца, при этом номерной знак должен соответствовать требованиям действующего национального стандарта, то есть ГРНЗ старого образца.

«Следует отметить, что нечитаемые, помятые, потертые, просверленные государственные регистрационные номерные знаки на хранение не принимаются.

До истечения 30 календарных дней хранившие номера в государственной корпорации ГРНЗ выдаются без оплаты государственной пошлины.

Выдача бывших в употреблении госномеров, в том числе повышенного спроса, иным владельцам транспортных средств не допускается, за исключением транспортных средств государственных органов, дипломатических представительств, международных организаций и (или) ее представительств, консульских учреждений, зарегистрированных в Республике Казахстан, сотрудников и членов их семей, аккредитованных в Республике Казахстан, а также по волеизъявлению правопреемника (наследника) в случае передачи ТС по наследству, после оплаты наследником госпошлины для автомобилей и автобусов в размере 2,8 МРП, для мототранспорта и прицепов – 1,4 МРП», – пояснили в ведомстве.

Сданный ранее и соответствующий требованиям национального стандарта ГРНЗ по запросу владельца авто может повторно выдаваться хозяину на вновь приобретенную им машину.