В Казахстане вводят весенние ограничения движения для грузовиков

Транспорт,Автодороги
В ряде регионов Казахстана с 23 марта по 1 мая вводятся временные ограничения движения для тяжеловесных грузовых автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Меры принимаются ежегодно в весенний период , в период весенней распутицы дорожное основание становится наиболее уязвимым. Ограничения направлены на предотвращение разрушения дорожного покрытия.

С 23 марта ограничения будут действовать на автомобильных дорогах Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай. Они распространяются на грузовые автомобили с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и продлятся до 1 мая.

В то же время аналогичные ограничения в ряде южных и западных регионов страны весенние ограничения уже введены и будут действовать до 1 апреля. Они действуют в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также в областях Жетісу и Ұлытау.

При этом ограничения не распространяются на международные перевозки, пассажирский транспорт, а также на перевозку продуктов питания, лекарственных средств и грузов, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Эти меры ежегодно принимаются для сохранения состояния автодорог в период сезонного переувлажнения дорожного полотна.

#дороги #ограничения #грузовики

