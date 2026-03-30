Пассажиры общественного транспорта двух штатов Австралии — Виктории и Тасмании — получат возможность бесплатного проезда. Местные власти пошли на такую меру из-за продолжающегося топливного кризиса. Об этом сообщила австралийская телекомпания SBS, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kommersant.ru

Мера призвана побудить людей отказаться от использования личных автомобилей, что, в свою очередь, должно сократить спрос на топливо. В штате Виктория бесплатный проезд будет доступен в течение месяца, начиная с 31 марта, в Тасмании — до июля – с 30 марта.

Ситуация в стране остаётся напряжённой: сотни АЗС заявляют о дефиците топлива, а аграрный и горнодобывающий секторы фиксируют логистические сбои. Рост цен на энергоносители также влияет на инфляцию, из-за чего в Резервном банке Австралии не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие. В парламенте представят новые меры по укреплению топливной безопасности.