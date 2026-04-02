С целью повышения безопасности дорожного движения и предотвращения повреждения дорожного покрытия, с 1 апреля текущего года в столице вводится усиленный контроль за движением тяжеловесных автотранспортных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Меры реализуются Комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта РК совместно с акиматом города и органами полиции.

«Контроль будет осуществляться на ключевых въездах и выездах столицы через передвижные посты транспортного контроля, а также с использованием автоматизированных станций измерения веса.В случае превышения установленных весовых параметров к нарушителям будут применяться штрафные санкции в зависимости от степени нарушения», – проинформировали в ведомстве.

Кроме того, с 23 марта по 1 мая 2026 года введены дополнительные ограничения по нагрузке на ось для транспортных средств, передвигающихся по автомобильным дорогам республиканского значения.



Работа по контролю за тяжеловесным транспортом будет продолжена в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорожной инфраструктуры столицы.