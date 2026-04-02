Массовый сбой в работе роботакси произошел в китайском Ухане

Айман Аманжолова
корреспондент

Сбой привел к тому, что, по меньшей мере, сто беспилотных автомобилей остановились посреди улиц, что вызвало новую волну дискуссий о безопасности беспилотных транспортных средств

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Компания Baidu предоставляет услуги беспилотного такси Apollo Go в десятках городов по всему миру, в основном в Китае, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Видео, опубликованные в социальных сетях, запечатлели этот сбой; на одном из них видно, что это, похоже, привело к столкновению на шоссе, хотя полиция заявила, что о пострадавших не сообщалось, и пассажиры благополучно покинули свои автомобили.

Согласно заявлению полиции, опубликованному в социальной сети Weibo, причина инцидента все еще расследуется.

Компания Baidu предоставляет услуги беспилотного такси Apollo Go в десятках городов по всему миру, в основном в Китае.

В декабре 2025 года компании Uber и Lyft, предоставляющие услуги такси, объявили о партнерстве с китайским технологическим гигантом с целью тестирования автомобилей Apollo Go на дорогах Великобритании, планируя начать испытания в 2026 году. Однако прежде чем начать пилотные программы, им по-прежнему необходимо получить одобрение регулирующих органов.

Хотя в среднем беспилотные технологии могут быть безопаснее, чем машины, управляемые людьми, этот инцидент показал, что «все равно могут возникнуть совершенно новые проблемы», сказал Джек Стилгоу, профессор по научно-технической политике в Университетском колледже Лондона.

«Если мы хотим сделать правильный выбор в отношении этой технологии, нам нужно понимать совершенно новые виды рисков», - сказал он в интервью Би-би-си.

Это не первый случай, когда беспилотные автомобили сталкиваются с техническими проблемами. В декабре 2025 года крупное отключение электроэнергии в Сан-Франциско привело к тому, что беспилотные такси Waymo перестали работать по всему городу, что вызвало огромные пробки.

А в августе 2025 года роботакси Apollo Go, перевозившее пассажира в Чунцине, упало в строительную яму.

 

#Китай #сбой #роботакси #Ухань

