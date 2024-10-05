Чтобы поддерживать новые стандарты образования нужны деньги. Где их брать?

Учитывая культурную ценность здания КБТУ, то есть бывшего Дома правительства, в котором принимались исторические решения, менявшие социально-экономический облик страны, и, в частности была подписана Декларация о независимости, рассматривает возможность добровольной передачи здания на безвозмездной основе от частного акционера в государственную собственность. Что это может изменить?

Вперед в прошлое

Образование и банковское дело традиционно считались наиболее неповоротливыми институтами. Но технологии изменили все. Банки становятся полифункциональными цифровыми экосистемами, которые не только и не столько работают по принципу «одного окна», сколько изучают поведение клиента и предлагают ему товар или услугу в нужный момент. А иногда даже предугадывают его желания.

Образование – тоже экосистема, и если раньше на то, чтобы изменить учебные программы с учетом передового мирового опыта уходили едва ли не годы, то сейчас высшим учебным заведениями, которые не предлагают диверсифицированные образовательные продукты, приходится обогащать рынки кадрами более низкого качества, что непосредственно влияет на уровень развития бизнеса в стране. Впрочем, не только бизнеса.

Когда речь заходит о модернизации образования, возникает несколько ключевых проблем. Во-первых, структура, прозрачность и мобильность государственных инвестиций, а во-вторых – грамотное ими управление. Чиновники не всегда понимают, как именно необходимо развивать определенную структуру в качестве эффективного бизнес-инструмента. У них другие задачи, цели, индикаторы личной и коллективной эффективности. Здоровое участие государства в работе коммерческих структур может выражаться в совершенствовании регуляторной политики и либерализации разнообразных внутрисекторальных процедур, проектах ГЧП, субсидировании инновационных направлений с использованием налоговых послаблений, например. Но управление – совсем другое дело.

Размах на экспорт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще год назад (в послании народу от 1 сентября 2023 года) акцентировал внимание на том, что страна должна уделять особое внимание цифровизации и внедрению инноваций. Глава государства сказал, что Казахстан должен полностью трансформироваться в IT-государство. Импульс к движению в этом направлении задан довольно давно. Достаточно вспомнить, что республика находится в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха.

Один из передовых инструментов на пути к достижению этой цели – создание экспортно-ориентированных IT-продуктов. К 2026 году, согласно поручению президента, сумма экспорта IT-услуг в Казахстане должна достичь серьезной цифры $1 млрд. На помощь здесь приходят такие структуры, как Astana Hub, например, как раз-таки предлагающие резидентами налоговые преференции. В 2020 году отбор в акселератор международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, конкурируя в процессе с 175 стартапами со всего мира, прошла крупнейшая в Казахстане блог-платформа Yvision. Которая, напомним, была создана в 2008 году при поддержке АО “Казахтелеком”, а создавали ее студенты IT-лаборатории КБТУ, одного из самых высокотехнологичных вузов Казахстана.

Один из проектов, над которым студенты и выпускники КБТУ работает в настоящее время, – это «Цифровая аналитика судебной практики», инициированный НПП "Атамекен" совместно с Верховным Судом Казахстана. Это решение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для прогнозирования исходов судебных дел.

Образование нового поколения

«Одна из семнадцати целей устойчивого развития ООН посвящена качественному образованию. Она важна не только сама по себе, но и потому что качественное образование влияет на другие цели – чистую энергию, гендерное равенство, экономический рост, инновации», – обращал внимание глава Coursera в Азии Эклавья Бхаве еще в 2022 году, выступая на Astana Finance Days.

Образование – первый и самый длинный (иногда непрерывный) этап становления и роста личности. От 170-190 дней в году ребенок проводит школе – это порядка 2 тысяч дней за стандартные 11 лет обучения (то есть чуть меньше половины этого срока). И это только школа.

Дальше – вузы, повышение и подтверждение квалификации. Огромное количество времени, которое человек рискует потратить практически бессмысленно. Потому что гигантский разрыв между знаниями, которые преподают в школах и вузах, и необходимыми навыками для трудовой деятельности остается глобальной проблемой. Тогда как в постиндустриальную эпоху не материальные, а интеллектуальные ресурсы и технологии определяют результаты успешного социально-экономического роста стран.

И если ранее классическая система образования часто прямо определяла профессиональный путь человека до конца жизни, но теперь все иначе. Его профессиональный путь определяют технологии. Люди на всех этапах обучения имеют уникальную возможность мгновенного доступа к огромному объему информации на самые разнообразные темы.

Все это объединяется под понятием EdTech (от англ. education – «образование» и technology – «технологии») – это очень широкий термин. Его применяют как синоним онлайн-образования, а также как собирательное название любых технологий для образовательного процесса (в том числе технологии, помогающие в офлайн-обучении, вроде интерактивных досок). По итогам 2022 года, положим, общий объем выручки крупнейших казахстанских EdTech-компаний вырос всего на 1,17%, что объясняется и войной в Украине, и высокой закредитованностью населения, однако сфера не стагнировала даже в условиях кризиса. Существуют прогнозы, что мировой объем рынка EdTech уже к 2025 году составит $7,3 трлн.

«Предсказать будущие тренды в области образовательных технологий довольно сложно. Ранее искусственный интеллект казался чем-то далеким от повседневной жизни, но сейчас мы видим, что технологии меняют сценарий в различных отраслях», - говорит операционный директор DAR University и эксперт в сфере ed-tech Гулиза Булекбаева.

Процесс трансформации начинается с приемной кампании во многих университетах, где подача заявки на поступление теперь автоматизирована. Так, например, тот же КБТУ еще в 2021 году полностью автоматизировал работу с документами и договорами.

«Я всегда подчеркиваю: классическое образование остается неотъемлемой частью нашей общественной структуры. Это фундаментальный процесс передачи опыта и знаний, который лежит в основе нашего общества. Однако мы видим, что мир меняется, и технологии обогащают этот процесс, делая его более удобным, доступным и прозрачным», – сказала она.

Технологии меняют традиционные представления об образовании. Главенствующими факторами можно назвать распространение беспроводной связи, геймификация знаний, повышение доступности искусственного интеллекта, роботизацию как обучения, так и смежных квалификаций.

Кроме того, нельзя не отметить тренд создания образовательных программ внутри больших корпораций: Beeline, Kolesa Group и многие другие крупные игроки рынка предпочитают не рассчитывать на классические системные знания традиционных вузов, а переучивать новобранцев прямо в своих стенах.

Комплексный подход

Качество системы образования, уверен член Общественного совета при Министерстве просвещения Нурмухаммед Досыбаев, зиждется на трех ключевых факторах.

Первый момент, на котором эксперт акцентирует внимание – это, конечно, инфраструктура. В специализированных и частных школах условия гораздо лучше, чем в общеобразовательных. Это и расположение, и состояние кабинетов, и освещенность, качество и состояние мебели, наличие соответствующего оборудования. Для высших учебных заведений все это верно точно также. Важную роль играет расположение, репутация, безопасность, вместительность, качество и история строений. Понимая это, государство, например, отдало образованию Дом правительства. В 2001 году, после встречи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и королевы Великобритании, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что историческое здание в центре южной столицы стало домом Казахстанско-Британского университета.

Второй момент – качество профессорско-преподавательского состава. Нурмухаммед Досыбаев приводит статистику, что действительно сильных педагогов получают только 5% детей, учащихся в специализированных школах, лицеях и передовых вузах. Третья проблема, которая уже была вскользь затронута выше – контент. Государственные учебные заведения дают детям только те методические пособия, которые утверждены специальным органом.

«В развитых странах, которые мы посещали, учитель сам выбирает, по каким учебникам будет работать, так как он лучше знает, что нужно детям. Педагог озвучивает свой выбор, а потом школа закупает нужные учебники. Причем за доступ к классу на рыночных условиях борются все, кто может создать и предложить рынку качественный продукт», - говорит Нурмухаммед Досыбаев.

Еще один важный момент, который нельзя не упомянуть в контексте – срок получения базового высшего образования. Директор Морской академии Yessenov University Болат Сарсенбаев уверен, что студенты должны будут обучаться не более трех лет.

«В 20 лет они уже должны работать и зарабатывать путем накопления базовых компетенций. Вузы не будут в будущем более трех лет растить специалистов, а будут давать только базовые компетенции. Дальше – курсы повышения. В школах, думаю, внедрят новые технологии и забудут про мел и доски», - говорит он.

Все эти трансформации опираются на качество и количество инвестиций, а также грамотное ими управление. За 5 лет управления Фондом «NNEF» в развитие вуза инвестировано порядка 3,6 млрд. тенге. Из них 2 млрд. тенге были направлены на проведение капитальных строительно-ремонтных работ по инженерным сетям, кровле, замене лифтов, внутренней отделке помещений. На оснащение научно-исследовательских лабораторий современным оборудованием и обновление парка компьютерной техники и мультимедийного оборудования затрачено порядка 1,6 млрд.тенге. Тогда как на строительство общежития было направлено 7 млрд тенге.

«В 2023 году мы первыми в Казахстане выдали нашим выпускникам цифровые дипломы в формате NFT. Мы также получили аккаунты разработчиков Google Play и Apple Developer, что позволило нам начать разработку собственных мобильных приложений для студентов и сотрудников, чтобы сделать обучение и управление процессами более удобными и доступными, - комментируют в пресс-службе КБТУ. - Для решения сложных научных и технических задач мы приобрели мощную графическую станцию с двумя процессорами Intel® Xeon™ Scalable и ускорением на базе GPU NVIDIA A100 с тензорными ядрами. Благодаря этой станции мы можем выполнять научные расчеты, требующие большого объема памяти и вычислительных ресурсов».

Перспективы роста

Образовательные технологии могут претерпеть революционные изменения в самой ближайшей перспективе. До пандемии удаленные форматы образования считались не совсем полноценными, речь, скорее, шла о дополнительных знаниях. Сейчас университеты превращаются в полноценные цифровые платформы

Так, в 2009 году КБТУ стал первым отечественным вузом, получившим международную аккредитацию наших IT-программ от американского агентства ABET.

«Получение аккредитации ABET для нас – это признание высокого уровня качества образования, которое мы предоставляем в области информационных технологий. Наши программы соответствуют международным стандартам и лучшим мировым практикам, что гарантирует качественную подготовку студентов. Это напрямую отражается на их профессиональной готовности и востребованности на международном рынке труда», – говорят в КБТУ.

Благодаря аккредитации у вуза появилась возможность устанавливать и укреплять связи с ведущими университетами и исследовательскими центрами по всему миру. Это открыло новые перспективы для сотрудничества в совместных научных проектах, а также расширило возможности по обмену студентами и преподавателями.