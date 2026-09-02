Робот-учитель в столичной школе

Робот активно общался со школьниками, задавал вопросы, участвовал в объяс­нении материала и помогал учителю на отдельных этапах урока. При этом главная роль сохранялась за педагогом: он определял тему, цели, материалы и сценарий занятия. ИИ выс­тупал как ассистент, который может сделать взаимодействие с ребятами более живым и интерактивным. Для школьников такой формат урока стал сюрпризом: они улыбались, прикасались к AI-педагогу, пытались с ним играть и задавали самые разные вопросы.

Робот-ассистент – одно из решений казахстанской образовательной AI-системы EdooX.ai, которая развивает технологии искусственного интеллекта для школ. По словам операционного директора компании Динары Мавриной, робот не призван заменить учителя, компьютер или интерактивную панель. Его особенность – в физическом присутствии в классе: он может обращаться непосредственно к ученикам, использовать жесты и поддерживать диалог.

– Робот работает в образовательной рамке, которую задает педагог. Он может объяснять материал и отвечать на вопросы по заданной теме, но при неоднозначном вопросе или выходе за пределы образовательного контекс­та передает слово учителю. Задача технологии – стать дополнительным интеллектуальным помощником преподавателя, – отмечает Динара Маврина.

Особенно это полезно для младших школьников, которым требуется дополнительная поддержка. Также ИИ помогает при языковой практике, проведении викторин и групповой работы.

Эксперимент с привлечением цифрового учителя стал показательным для всех учебных заведений столицы. Педагоги теперь уверены, что могут работать в тандеме с роботами, делегировать им часть обучения и делать уроки все более увлекательными и познавательными.

По данным столичного акимата, в новом учебном году в 206 организациях среднего образования Астаны обучаются более 337 тыс. школьников. Первого сентября около 33 тыс. детей впервые пошли в первый класс.

Во всех школах города прошли первые классные часы. Темы, которым они посвящены, – Конституция и ценности «Адал азамат», «Таза Қазақстан», «Закон и Порядок». Школьникам рассказали о значении изменений и дополнений, внесенных в Конституцию, а также о формировании правовой культуры и уважении к национальным ценностям.

Как отмечают специалис­ты акимата, образовательные учреждения города перед учебным годом прошли комплексную подготовку. Особое внимание уделили вопросам безопасности, качеству интернет-соединения, санитарному состоянию и организации питания. Все государственные школы оснащены системами видеонаблюдения, а камеры и тревожные кнопки подключены к Единому ситуационному центру и Центру оперативного управления департамен­та полиции.

Для обеспечения школьников учебниками и учебно-методическими комплексами в этом году закупили более 1,2 млн экземпляров у 14 издательств. Начальные классы государственных школ и дети из социально уязвимых категорий полнос­тью обеспечены бесплатным горячим питанием. В этом году в школах введено обновленное меню, а контроль качества питания усилен с привлечением общественности и экспертов.

Кроме того, накануне нового учебного года в столице открыли семь дополнительных учебных зданий при школах № 13, 41, 72, 73, 79, 82 и 86, а также две частные школы. В новых корпусах предусмот­рены учебные кабинеты, столовые, спортивные залы и коворкинг-зоны. В основном здесь будут учиться ученики 1–4-х классов.

Новые объекты позволят создать дополнительные ученические места и снизить нагрузку на действующие объекты образования. В целом за последние годы в Астане ввели в эксплуатацию 44 новые школы более чем на 100 тыс. ученических мест. Из них 23 построены в рамках национального проекта «Келешек мектептері».