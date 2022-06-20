Проблемная зона
Дачи поменяют статус
Асет Калымов

В Алматинской области разработан механизм, который позволит придать дачным массивам статус населенных пунктов.

В числе самых острых проблем региона особое место занимает нехватка коммунальной и социально-бытовой инфраструктуры в дачных и садоводческих кооперативах. Согласно данным официальной статистики, на дачах, расположенных на территории Алматинской агломерации, проживают свыше 183  тыс. человек, а это до 13% населения вновь созданной одноименной области. Причем за последние 10 лет численность дачников удвоилась.

Решению их насущных вопросов местным властям предстоит уделить особое внимание. Об этом недавно, выступая перед депутатами маслихатов всех уровней, заявил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Как мы неоднократно писали, дачные и садоводческие общества уже давно перестали использоваться в своем классическом варианте. Они фактически служат местом постоянного проживания, превращаясь в окраинные микрорайоны городов либо в пригородные поселки. За многие годы здесь все пришло в запустение: разбиты дороги, обветшали водопроводные, электрические и газовые сети, не хватает школ, больниц, детских садов, не ходит общественный транспорт.

В обращениях к чиновникам гражданские активисты часто поднимают вопрос о необходимости присвоения дачным поселкам статуса населенного пункта. Тогда, согласно законодательству страны, местные акиматы смогут направлять бюджетные средства на строительство здесь социальных объектов, ремонт коммуникаций.

И вот наконец вопрос сдвинулся с «мерт­вой» точки. Как сообщила на днях пресс-служба акима Алматинской области, каждому району будет выделено около 500–700 млн тенге на корректировку генпланов и последующую разработку планов детальной планировки, включающих все дачные территории.

Оформление документации займет примерно два-три года. В результате дачи получат статус населенных пунктов, причем обеспечение людей элементарными благами цивилизации пойдет намного быстрее, чем сейчас.

Больше всего данная проблема затрагивает жителей пяти районов Алматинской области и ее нового административного центра – города Кунаева, где находится 96% дач. Здесь, по оценкам экспертов, необходимо провести полную инвентаризацию земель, а также сделать анализ состояния инженерно-транспортной инфраструктуры.

Одна из важных задач – определение границ садоводческих обществ и изготовление электронных карт. Немаловажно также уделить внимание вопросам внутренней миграции населения, улучшения криминогенной ситуации, ликвидации стихийных мусорных свалок.

Аналогичную работу предстоит провести и в административном центре недавно созданной Жетысуской области – Талдыкоргане, где также накопилось множество нерешенных проблем. В ходе встреч чиновников с населением тема наведения порядка на дачах обсуждается регулярно, первые результаты диалога уже налицо.

Так, еще три года назад были начаты работы по благоустройству 12 дачных массивов Талдыкоргана, где постоянно проживают около 20 тыс. человек. В прошлом году завершилось строительство сетей водоснабжения в дачных обществах «Ключи», «Алмалы», «Каратал». Отремонтированы дороги массива «Уйтас», на улицах еще нескольких поселков уложено гравийное покрытие. Кроме того, установлено уличное освещение протяженностью 6,4 км, на строительство сетей водоснабжения дачного общества «Ащибулак» выделено 206,4 млн тенге.

Между тем все это – лишь малая часть того, что предстоит сделать. Масштабное строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры продолжится, а представители местной общественности с большим одобрением восприняли новость о грядущем присвоении дачным массивам статуса населенных пунктов.

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