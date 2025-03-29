Дания отвергла критику вице-президента США насчет Гренландии

Политика
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По вопросам безопасности Дания готова «день и ночь сотрудничать с американцами», подчеркнула премьер-министр королевства Метте Фредериксен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: JIM WATSON/AFP

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла как не соответствующие действительности упреки вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса в том, что скандинавское королевство «не проделало хорошей работы для людей в Гренландии» и инвестировало слишком мало в безопасность арктического региона. Что касается проблемы безопасности, то здесь Дания готова «день и ночь сотрудничать с американцами», подчеркнула Фредериксен в заявлении, которое агентство AFP цитирует в ночь на субботу, 29 марта.

«Наше послание Дании очень простое: вы плохо работали для жителей Гренландии. Вы слишком мало инвестировали в народ Гренландии и слишком мало инвестировали в архитектуру безопасности этой невероятной, прекрасной земли», - заявил Вэнс ранее, в ходе продлившегося около трех часов визита на американскую военную базу Питуффик в Гренландии, где его, кроме прочих, сопровождала супруга, а также советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц и министр энергетики США Кристофер Райт.

Находясь в Гренландии, являющейся автономной областью в составе Дании, Вэнс подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо обеспечить себе лидерство в Арктике.

«Мы знаем, что Россия, Китай и другие страны проявляют интерес к арктическим коридорам и морским путям, а также к полезным ископаемым», - пояснил он.

Комментируя упреки Вэнса, Метте Фредериксен напомнила: «На протяжении многих лет мы поддерживали американцев в очень сложных ситуациях». При этом датский премьер подразумевала участие своей страны вместе с США в военных операциях в Ираке и Афганистане, уточняет AFP.

13 марта президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной аннексии Гренландии Соединенными Штатами во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сказал: «Я думаю, это произойдет».

«Она (Гренландия. - Ред.) нужна нам для международной безопасности», - заявил Трамп.

Он также выразил уверенность, что Рютте сыграет в присоединении Гренландии к США «важную роль». Со своей стороны Марк Рютте указал, что «не хочет втягивать НАТО» в рассуждения на этот счет, но признал важность Гренландии для арктической безопасности из-за повышенного интереса России и Китая к этому региону.

Между тем председатель комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов написал в соцсети Х, что претензии США на остров могут обернуться «войной между двумя странами НАТО», а также подверг критике поведение Марка Рютте на встрече с Трампом.

«Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и не хочет никогда быть американской», - напомнил Ярлов.

Джеймс Дэвид Вэнс, рассуждая о планах Вашингтона в Гренландии, 28 марта заявил: «Мы не думаем, что когда-либо возникнет необходимость в военном насилии». Вместо этого президент США сможет подписать с Гренландией соответствующее соглашение, добавил он.

Тем временем глава нового правительства Гренландии, лидер партии «Демократы» Йенс-Фредерик Нильсен раскритиковал вице-президента США за неудачно выбранное время для визита. Посещение Гренландии в то время, пока там еще не было сформировано новое правительство, не говорит об уважении к союзнику, заявил он.

Как напоминает агентство AFP, военная база Питуффик является форпостом системы противовоздушной обороны США от возможных ракетных атак - прежде всего, со стороны России: кратчайшая траектория для возможного ракетного удара РФ по территории США пролегает над этим островом.

#США #Дания #Гренландия

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