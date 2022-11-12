Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана

Кандидат в президенты РК Жигули Дайрабаев в ходе теледебатов выразил свои взгляды на внешнюю политику Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Жигули Дайрабаев заявил, что Казахстан за годы независимости нашел свое место на мировой арене, и теперь главная цель – ведение стабильной внешней политики, поддержание дружбы с соседями.

«Мы соседи крупных держав. Очень много хайповщиков сейчас. Мы должны придерживаться миролюбивой и дружественной политики со всеми странами мира и вести правильную внешнюю политику», – сказал он.

Кандидат в президенты также заявил о важности степной демократии и развития казахского языка. Жигули Дайрабаев акцентировал, что у каждого казаха должны быть честь и порядочность.