Дело Храпунова: часть комплекса скорой помощи вернули государству

Коррупция
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Дана Аменова
Корреспондент

Виктор Храпунов, уехавший в 2007 году в Швейцарию, заочно осужден на 17 лет заключения, передает Kazpravda.kz

Фото: qazpolit.org

Прокуратура Алматы вернула в собственность государства часть комплекса скорой медицинской помощи, выведенной бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым.

«15 февраля вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27.11.2023 года о признании недействительным решения о выводе части имущественного комплекса скорой медицинской помощи в частную собственность», - говорится в сообщении.

В суде подтвердилась незаконность решения Храпунова по выводу в частные структуры здания площадью 3,8 тыс. квадратных метров и 50-ти соток земли.

«Мерами надзорного органа часть имущественного комплекса в области здравоохранения города возвращена в государственную собственность», - отметили в прокуратуре.

Виктор Храпунов занимал должность акима Алматы в период с 1997 по 2004 годы.

В 2018 году специализированный межрайонный суд Алматы вынес ему заочный приговор. Его признали виновным в мошенничестве, коррупции и хищениях с нанесением государству ущерба на сумму 250 млн долларов.

Храпунов, бежавший в 2007 году в Швейцарию, заочно осужден на 17 лет заключения.
 

#недвижимость #коррупция #возврат #активы #скорая помощь #Виктор Храпунов

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