День работников животноводства празднуют в Казахстане

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Почетные грамоты от имени Премьер-Министра были вручили 17 представителям отрасли

Фото: пресс-служба МСХ

В Астане состоялась торжественная церемония награждения лучших работников животноводческой отрасли, приуроченная ко Дню работников животноводства, сообщает Kazpravda.kz

По информации МСХ, в мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители агропромышленного комплекса, отраслевых ассоциаций, ученые, фермеры и передовики производства из разных регионов страны.

От имени Премьер-министра РК всех животноводов с профессиональным праздником поздравил заместитель Главы Кабмина — министр национальной экономики Серик Жумангарин. 

«По поручению Главы государства развитию агропромышленного комплекса страны оказывается всесторонняя поддержка. Благодаря самоотверженному труду животноводов казахстанцы получают качественную и натуральную продукцию, а потенциал аграрной экономики продолжает расти.  Животноводство занимает важное место в повышении доли переработанной продукции и обеспечении сельских жителей работой круглый год. Все достижения в этой сфере — прежде всего, результат тяжелого и добросовестного труда животноводов. И Правительство продолжит уделять приоритетное внимание развитию этой отрасли», — подчеркнул вице-премьер.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в своей речи подчеркнул, что животноводство — это не только экономическая отрасль, но и часть национальной идентичности, связанная с историей, культурой и укладом сельской жизни.

Он подчеркнул, что президент объявил 2025 год Годом рабочих профессий в Казахстане. Это является признанием ключевой роли труда, создающего реальную экономику и формирующего опору для всего общества.

«Животноводство — одна из базовых и наиболее трудоемких сфер сельского хозяйства, требующая не только профессиональных навыков, но и высокого уровня самоотдачи. Отрасль напрямую влияет на продовольственную безопасность, занятость в сельских регионах и развитие смежных направлений АПК. По итогам 2024 года объем валовой продукции животноводства составил 3,3 трлн тенге, показав рост на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. В этой связи хотелось бы отметить особый вклад в развитие стратегически значимой отрасли агропромышленного комплекса Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, стабильно лидирующих по объемам производства», — сказал Айдарбек Сапаров.

В ведомстве отметили, что до 2020 года в стране ежегодно вводилось в эксплуатацию по 2 МТФ, а в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области в 2024 году в эксплуатацию введены 39 современных молочно-товарных ферм, ещё 46 находятся в стадии завершения строительства.

В ближайшие 2–3 года планируется довести количество МТФ до 115, что позволит дополнительно производить свыше 600 тыс. тонн молока в год.

Поддержка охватывает также мясное скотоводство, птицеводство, овцеводство, верблюдоводство и коневодство. Внедрены инструменты доступного финансирования на закуп племенного поголовья и пополнение оборотных средств под 5% годовых.

Одним из приоритетов остается развитие породных ресурсов. Казахстанская белоголовая акбас, которой в 2025 году исполняется 75 лет, стала символом устойчивости, производительности и национальной гордости. Порода успешно экспортируется и подтверждает свою конкурентоспособность на международной арене.

Председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК Серик Егизбаев и Герой Труда Казахстана, председатель общественного совета при МСХ Геннадий Зенченко поздравили тех, кто обеспечивает продовольственную стабильность страны и продолжает вековые традиции казахстанского животноводства.

Почетные грамоты от имени Премьер-Министра были вручены 17 представителям отрасли.

 

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