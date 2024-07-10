День ветеринарного работника впервые отмечают в Казахстане

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
Корреспондент

Новый профессиональный праздник призван подчеркнуть значимость труда ветеринарных специалистов, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение здоровья животных и безопасности продукции животного происхождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в последнее десятилетие казахстанская ветеринарная служба прошла значительные трансформации, направленные на повышение эффективности и безопасности в области ветеринарии и пищевой продукции. Созданный в 2011 году комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ стал ключевым органом, регулирующим и контролирующим деятельность в данной сфере.

Ветеринарная служба представлена комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ, региональными и районными инспекциями, республиканским противоэпизоотическим отрядом, республиканской ветеринарной лабораторией, Национальным референтным центром по ветеринарии, а также местными исполнительными органами, включающими областные управления ветеринарии, ветеринарные станции и пункты.

«Комитет включает в себя территориальные инспекции в 17 областях и 3 городах республиканского значения, а также 203 районных ветеринарных станции, 2 334 ветеринарных пункта в сельских округах. Это позволяет обеспечивать контроль и надзор на всех уровнях, от сельских округов до республиканского уровня. Его основные задачи - защита животных от болезней, охрана здоровья населения, обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности и предотвращение загрязнения окружающей среды. Важным направлением деятельности является контроль за безопасностью и качеством ветеринарных препаратов и кормов», – говорится в официальном сообщении.

В канун праздника комитет ветеринарного контроля и надзора совместно с его территориальными инспекциями по всей стране организовал масштабные мероприятия. В частности, в крупных торговых точках, центрах таможенного оформления, международных аэропортах провели консультации по вопросам профилактики особо опасных болезней животных, идентификации сельхозживотных, ветеринарно-санитарных требований.

Подведомственные организации комитета провели День открытых дверей для представителей ветеринарных и научных служб, Министерства здравоохранения и международных организаций, в ходе которого продемонстрировали рабочий процесс лаборатории, спецмашины, ознакомили с деятельностью учебно-методического центра.

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