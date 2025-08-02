В Центре детской неотложной медицинской помощи города Алматы прошёл международный мастер-класс по детской артроскопии — одному из самых передовых и малотравматичных методов хирургии суставов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Высококлассные специалисты из Казахстана и России оказали помощь детям с тяжёлыми патологиями опорно-двигательного аппарата, выполнив 24 операции, включая 10 сложных вмешательств по методике «ALL inside», направленных на восстановление функции коленного сустава.

За несколько дней мастер-класса врачи осмотрели 38 детей из разных регионов страны, в том числе из Шымкента, Тараза, Талдыкоргана, Актау, Атырау и Кызылорды.

Ключевым экспертом мастер-класса стал врач высшей категории, заведующий отделением детской ортопедии Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета Владимир Авраменко.

Его участие позволило провести не только хирургические вмешательства, но и обмен клиническим опытом с казахстанскими специалистами.

Мастер-класс был организован в рамках партнерства с фондом «BI Жулдызай» и программой «Мүмкіндік».

Операции проводились в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), что позволило пациентам получить лечение бесплатно, вне зависимости от места жительства.

По словам врачей, все дети после операции находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к курсу амбулаторной реабилитации, который продлится от трёх до шести месяцев.

Как отметил заведующий приёмным отделением ЦДНМП, детский хирург Мейржан Курманалиев, внедрение артроскопии в детскую практику началось в клинике в 2020 году и на сегодняшний день это направление активно развивается. За последние два года проведено два крупных мастер-класса, и каждый из них увеличивает охват пациентов и спектр предоставляемых операций в рамках ОСМС.