Дэвид Линч снимет продолжение "Твин Пикса"

Культовый голливудский режиссер Дэвид Линч согласился участвовать в съемках продолжения популярного телесериала 90-х "Твин Пикс", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на MigNews
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"Дорогие друзья, слухи – не то, чем кажутся!!! Это происходит снова. Сериал выйдет на телеканале Showtime", – написал он в своем Twitter.
В микроблоге канала также уже появилось сообщение о начале подготовки к съемкам сериала с Линчем.
Напомним, что в центре сюжета детективного сериала находилось расследование смерти Лоры Палмер, вымышленного персонажа из города Твин Пикс.