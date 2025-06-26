Девушка может и слесарем быть

Год рабочих профессий
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Когда у девушки мужская профессия, у обывателей это часто вызывает недоумение. Зачем идти девчонке в сантехники или слесари? Но из Мануры Сыдыковой из города Текели слесарь получился хороший. И родное предприятие ее ни на какого парня не променяет.

фото ТОО «Текелийский энергокомплекс»

Почему она пошла в слесари, Манура поясняет так:

– Еще с детства имела интерес к игрушкам для мальчиков и больше всего – к их устройству. Что-то разобрать и собрать для меня – весьма притягательно. Люблю детали, многое в этом мире из них состоит. Когда стала взрослее, увлеклась устройством различных электроприборов. Соответственно, и выбор профессии у меня был через призму увлечений.

Окончила она Текелийский профессиональный колледж, а пос­ле стала работать слесарем по контроль­но-измерительным приборам и автоматике в ТОО «Текелийский энергокомплекс». Работа сложная и ответственная, но Мануре нравится. Тем более что на этом же предприятии она проходила в годы учебы производственную практику, и сюда же ее взяли на работу уже с дипломом, убедившись в серьезности и целе­устремленности девушки.

За два года настоящей взрослой работы Манура ничуть не разочаровалась в выборе профессии. Более того, она намерена дальше оттачивать свои производственные навыки, возможно, освоит еще и смежную профессию. Девушка, кстати, очень гордится тем, что ее уважают в мужском коллективе, и руководство предприятия ее ценит.

– История Мануры Сыдыковой – яркий пример того, как детский интерес может перерасти в дело, – рассказывает директор палаты предпринимателей области Жетысу Даурен Оналбаев. – В Год рабочих профессий ее путь особенно символичен и показывает, что настоя­щие специалисты всегда востребованы, а технические профессии открывают широкие перспективы для роста и развития.

Даурен Оналбаев отмечает, как важно популяризировать истории выбора профессий, яркого профессионализма, увлеченности трудом.

– За каждым подобным примером стоят честный прогрессивный труд и стремление принести пользу на рабочем месте, что очень важно, – говорит он.

#регионы #область Жетысу #слесарь #профессионалы

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