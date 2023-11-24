Девушку задержали после объявления в соцсети о продаже младенца в Алматинской области

В Алматинской области задержали девушку, подозреваемую в попытке продаже ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова
22 ноября при проведении ОПМ «Стоп-трафик» сотрудники УБОП ДП Алматинской области в Карасайском районе задержали 24-летнюю уроженку соседней республики.
«Установлено, что она выложила в социальной сети объявление о продаже своего нерожденного ребенка, будучи на 7-м месяце беременности.
Факт зарегистрирован в УП Карасайского района по части 1 уголовной статьи «Торговля несовершеннолетними».
Сейчас в отношении подозреваемой проводятся следственно-оперативные мероприятия с назначением экспертиз для обеспечения всесторонности, полноты и объективности в расследовании факта», – проинформировал Аленов.
Задержанная водворена в ИВС районной полиции.
Иная информация в рамках статьи 201 УПК не подлежит разглашению.