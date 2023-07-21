9 автобусов временно изменили маршруты в Астане – новые схемы

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9 автобусных маршрутов временно изменили схему движения в Астане. Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ временно будут изменены схемы движения маршрутов №№ 1, 4, 4А, 24, 24Н, 33, 48, 70, 71. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении.

С измененными маршрутами этих автобусов можно ознакомиться на картинках.