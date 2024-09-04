Директора Шетского агротехнического колледжа уличили в фальсификации документов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Шетского района провела анализ конкурсной документации государственных закупок КГУ «Шетский агротехнический колледж» за последние три года. В результате выяснилось, что директор колледжа, используя своё служебное положение и стремясь извлечь личную выгоду, причинил ущерб государству на сумму 16,9 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

По данным прокуратуры региона, в 2022 году между КГУ и ТОО был заключен договор на установку блочно-котельного оборудования, при этом директор незаконно подписал дополнительное соглашение с изменениями в сметной документации. Это привело к тому, что установленные котлы не соответствуют техническим требованиям и не функционируют должным образом. По этой причине используются старые изношенные котлы.