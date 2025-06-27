В соответствии с научным обоснованием данный показатель на сегодня составляет 20% от всей численности популяции степной антилопы. О чем на днях в Астане в ходе совещания по проблемам регулирования поголовья сайги сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
В межведомственном мероприятии, помимо представителей природоохранного министерства, приняли участие специалисты Минсельхоза, ведущие ученые, главы фермерских и крестьянских хозяйств.
Главной темой обсуждения стали стремительное увеличение численности сайги в некоторых областях республики и связанные с этим вызовы, с которыми сталкиваются аграрии и экосистема в целом. По словам экспертов, чрезмерное увеличение популяции сайгаков (на сегодня официальная цифра по итогам весеннего учета составляет 3 млн 900 тыс. голов) негативно влияет на пастбища, сельскохозяйственные угодья и обеспечение биологического разнообразия.
Поэтому в рамках межведомственного совещания были рассмотрены возможные меры по управлению популяцией, включая научно обоснованные подходы к регулированию ее численности (отлов и отстрел), усиление мониторинга, а также развитие диалога с местным населением и хозяйствующими субъектами.
Участники совещания подчеркнули важность привлечения независимых экспертов и экологических организаций для оценки последствий принимаемых мер.
Кроме того, изучена возможность внедрения современных технологий – спутникового слежения, дронов и автоматизированных систем учета – для повышения точности данных о численности и миграции степной антилопы.
Как сообщил министр экологии и природных ресурсов, учеными одобрено изъятие до 800 тыс. сайгаков, что составляет примерно четверть всей популяции этих животных в Казахстане.
Исключительное право на отлов с помощью сетей, а при необходимости – отстрел этих краснокнижных животных закрепляется за предприятием «Охотзоопром».
Удаление из популяции самцов начнется уже 1 июля и продлится до ноября текущего года. После чего будет принято дополнительное решение по дальнейшим действиям.
Особое внимание участников совещания уделено необходимости обеспечения баланса между сохранением уникального вида и эффективным использованием природных ресурсов. Отмечена важность открытости и прозрачности при принятии решений, а также учета интересов всех сторон.
При этом подчеркнут тот факт, что грамотное управление популяцией сайги требует научно обоснованного подхода, базирующегося на данных мониторинга и экосистемного анализа.
Отраслевое сообщество сошлось во мнении, что приоритетом должно оставаться сохранение биологического разнообразия, при этом важно учитывать социально-экономические аспекты, включая интересы фермеров и представителей охотничьей отрасли. Также обсуждены меры по усилению общественного контроля, экологического просвещения и международного сотрудничества в сфере охраны сайги.