Для сайгаков определена безопасная доля изъятия

Экология,Природа
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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В соответствии с научным обосно­ванием данный показатель на сегодня составляет 20% от всей численности популяции степной антилопы. О чем на днях в Астане в ходе совещания по проб­лемам регулирования поголовья сайги сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Фото: пресс-служба Минэкологии

В межведомственном мероприя­тии, помимо представителей природо­охранного министерства, приняли участие специалисты Минсельхоза, ведущие ученые, главы фермерских и крестьянских хозяйств.

Главной темой обсуждения стали стремительное увеличение численности сайги в некоторых областях республики и связанные с этим вызовы, с которыми сталкиваются аграрии и экосистема в целом. По словам экспертов, чрезмерное увеличение популяции сайгаков (на сегодня официальная цифра по итогам весеннего учета составляет 3 млн 900 тыс. голов) негативно влияет на пастбища, сельскохозяйственные угодья и обеспечение биологичес­кого разнообразия.

Поэтому в рамках межведомственного совещания были рассмотрены возможные меры по управлению популяцией, включая научно обосно­ванные подходы к регулированию ее численности (отлов и отстрел), усиление мониторинга, а также развитие диалога с местным населением и хозяйствующими субъектами.

Участники совещания подчеркнули важность привлечения независимых экспертов и экологических организаций для оценки последствий принимаемых мер.

Кроме того, изучена возможность внедрения современных технологий – спутникового слежения, дронов и автоматизированных систем учета – для повышения точности данных о численности и миграции степной антилопы.

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов, учеными одоб­рено изъятие до 800 тыс. сайгаков, что составляет примерно четверть всей популяции этих животных в Казахстане.

Исключительное право на отлов с помощью сетей, а при необходимости – отстрел этих красно­книжных животных закрепляется за предприя­тием «Охотзоопром».

Удаление из популяции самцов начнется уже 1 июля и продлится до ноября текущего года. После чего будет принято дополнительное решение по дальнейшим действиям.

Особое внимание участников совещания уделено необходимости обеспечения баланса между сохранением уникального вида и эффективным использованием природных ресурсов. Отмечена важность открытости и прозрачности при принятии решений, а также учета интересов всех сторон.

При этом подчеркнут тот факт, что грамотное управление популяцией сайги требует научно обоснованного подхода, базирующегося на данных мониторинга и экосистемного анализа.

Отраслевое сообщество сошлось во мнении, что приоритетом должно оставаться сохранение биологического разнообразия, при этом важно учитывать социально-экономические аспекты, включая интересы фермеров и представителей охотничьей отрасли. Также обсуждены меры по усилению общественного контро­ля, экологического просвещения и международного сотрудничества в сфере охраны сайги.

#сайга #Минэкологии #сайгаки #популяция

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