Дополнительные поезда будут курсировать летом до Балхашской курортной зоны

Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

Будет организовано 10 железнодорожных сообщений из Астаны, Семея, Алматы и Карагандинской области (Мойынты, Саяк), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Железнодорожный транспорт:

№ 54/53 «Нурлы жол – Достык» (2 раза в неделю);

№ 254/253 «Нурлы жол – Достык» (2 раза в неделю);

№ 122/121 «Нурлы жол – Семей» (по четным дням).

№ 643/644 «Мойынты – Балхаш» (через день);

№ 605/606 «Караганды – Балхаш» (ежедневно);

№ 6880/6879 «Балхаш – Саяк» (6 раз в неделю);

№ 6877/6878 «Балхаш – Мойынты» (6 раз в неделю);

№ 6894/6893 «Балхаш – Саяк» (2 раза в неделю);

№ 6817/6818 «Балхаш 1 – Балхаш 2» (ежедневно)

Кроме того, с 1 июня по 31 августа через день по нечетным дням будет курсировать субсидируемый скоростной поезд №219/220 «Караганда - Балхаш», состоящий из 4 плацкартных и 2 купейных вагонов.

Автомобильный транспорт:

Проезд к озеру Балхаш осуществляется по маршруту автодороги «Центр – Юг», движение по которой обеспечено по четырёхполосной трассе на всём протяжении.

Из города Астана маршрут включает участок «Астана – Караганда» протяжённостью 217 км и далее продолжается по участку «Караганда – Балхаш» длиной 363 км. Время в пути составляет ориентировочно 5–6 часов.

Проезд также возможен по реконструированной дороге «Мерке – Бурылбайтал» длиной 262 км.

Альтернативный подъезд возможен через село Лепсы: обновлённый участок до Балхаша длиной 27 км, которая в результате реконструкции была расширена с 6 до 7 метров и переведена с V на III техническую категорию и была введена в эксплуатацию в октябре прошлого года.

#Балхаш #курорт #лето #поезда

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