В летний период у казахстанцев будет возможность добраться до уникального озера Алаколь на самолете, поезде или авто, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: пресс-служба МТ РК

Железнодорожный транспорт:

В предстоящий летний период до курортной зоны Алаколь будет курсировать 13 железнодорожных маршрутов, из них 4 - круглогодичные, еще 9 – дополнительные. Таким образом, поезда будут курсировать с Астаны, Алматы, Павлодара, Кызылорды, Семея, Оскемена и Актогая.

Алматы – Алаколь:

№ 207/208 «Алматы-2 – Жаланашколь» (2 раз в неделю);

№ 221/222 «Алматы-2 – Достык» (3 раза в неделю);

№ 211/212 «Алматы-2 – Достык» (по четным дням в июне – июле, по нечетным в августе);

№ 337/338 «Алматы-2 – Достык» (3 раза в неделю);

№ 21/6941/6942/22 «Алматы-1 – Достык» (по четным дням);

Астана – Алаколь:

№ 54/53 «Нурлы жол – Достык» (2 раза в неделю);

№ 254/253 «Нурлы жол – Достык» (2 раза в неделю);

№ 122/6942/6941/121 «Нурлы жол – Семей» (по четным дням).

Другие маршруты:

№ 31/6942/6941/32 «Павлодар – Достык» (по четным дням);

№ 21/6942/6941/22 «Кызылорда – Достык» (по нечетным дням);

№ 457/458 «Семей – Достык» (по нечетным дням);

№ 459/460 «Оскемен – Достык» (нечетным дням);

№ 6941/6942 «Актогай – Достык» (ежедневно);

Авиасообщение:

С 1 июня казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до города Урджар, который находится недалеко от озера Алаколь. Между столицей и Урджаром, а также Алматой и Урджаром будет выполняться по 6 рейсов в неделю. Стоимость билета по направлению Астана - Урджар в один конец 16 тыс. тенге, а Алматы - Урджар в один конец обойдется в 14 тыс. тенге.

Также прорабатывается вопрос запуска в летний период субсидируемых авиарейсов до города Ушарал.

Автомобильный транспорт:

Подъезд к озеру Алаколь осуществляется по единому маршруту — автодороге «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» (768 км), полностью покрытой новым асфальтом.

С юга, со стороны Жетысуской области, удобный подъезд идёт через Ушарал и далее по дороге «Ушарал – Достык» (180 км) вдоль южного берега озера.

С севера, из Абайской области, подъезд возможен через дорогу «Таскескен – Бахты» до села Маканчи (133 км), затем по направлению «Маканчи – Жаланашколь» к северному побережью.

По всем автодорогам республиканского значения, ведущим к озеру Алаколь, обеспечен комфортный проезд с новым асфальтобетонным покрытием.

