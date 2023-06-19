Дополнительные силы ДЧС двух областей направили на тушение пожара под Астаной

Фото пресс-службы МЧС РК

В районе Нура около озера Талдыколь под Астаной на солончаковой местности продолжает гореть камыш и сухостой. Площадь пожара увеличилась до 50 га, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Отмечается, что на месте находится министр по ЧС Сырым Шарипханов, который держит на контроле вопрос оперативного распределения сил и средств для скорейшей ликвидации ЧС.

Для тушения задействованы столичные пожарные - 143 человека личного состава и 21 единица техники, работники МИО - 11 человек и 10 поливомоечных машин, ТОО "Астана Орманы" - 10 человек и 4 единицы техники.

Два трактора производят опашку по периметру горения. На месте работает штаб пожаротушения.

Температура воздуха +23 градуса. Ветер южный порывистый 15 м/с.

Для тушения привлечены два вертолета Минобороны с водно-сливными устройствами, ими сброшено около 63 тонн воды.

По распоряжению министра по ЧС Сырыма Шарипханова к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.

Напомним, сегодня, 19 июня, в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на сообщение о горении сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной трассой в сторону Косшы. К обеду количество огнеборцев увеличили до 140.

Ближе к вечеру премьер-министр Алихан Смаилов поручил министру по ЧС усилить группировку сил и спецтехники, а также принять дополнительные меры по ликвидации огня.