В Минторговли напомнили, что введённые тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объёма казахстанского экспорта в США

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США, заявили в ведомстве.

В рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения Указа Президента Д. Трампа от 2 апреля 2025 года и его последующие изменения.



Сообщается, что обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам.

"Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп направил письма лидерам нескольких стран о введении тарифов на их товары.

В Минторговли напомнили, что введённые тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объёма казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин.

Казахстан экспортирует в США такую продукцию, как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и др. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений.



По действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина (глютен), нитрат аммония (аммиачная селитра).



Также в ведомстве поделились статданными. За первое полугодие 2025 года в США было поставлено 2,2 тыс. тонн жёлтого фосфора при общем объёме производства 43 тыс. тонн. Экспорт ферросилиция в США за тот же период составил 1 482,6 тонны из общего объёма производства 41 830,1 тонны. Экспорт нитрата аммония (аммиачной селитры) в США отсутствует, поставки на 2025 год не запланированы. Отгрузки глютена (пшеничной клейковины) в США за первые шесть месяцев 2025 года составили 6 500 тонн (около 8,12 млн долларов США).