Дополнительные тарифы США прокомментировали в Минторговли

Экономика
74

В Минторговли напомнили, что  введённые тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объёма казахстанского экспорта в США

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США, заявили в ведомстве.

В рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения Указа Президента Д. Трампа от 2 апреля 2025 года и его последующие изменения.

Сообщается, что обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам.

"Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп направил письма лидерам нескольких стран о введении тарифов на их товары. 

В Минторговли напомнили, что  введённые тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объёма казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин.

Казахстан экспортирует в США такую продукцию, как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и др. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений.

По действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина (глютен), нитрат аммония (аммиачная селитра).

Также в ведомстве поделились статданными. За первое полугодие 2025 года в США было поставлено 2,2 тыс. тонн жёлтого фосфора при общем объёме производства 43 тыс. тонн. Экспорт ферросилиция в США за тот же период составил 1 482,6 тонны из общего объёма производства 41 830,1 тонны. Экспорт нитрата аммония (аммиачной селитры) в США отсутствует, поставки на 2025 год не запланированы. Отгрузки глютена (пшеничной клейковины) в США за первые шесть месяцев 2025 года составили 6 500 тонн (около 8,12 млн долларов США).

#Казахстан #США #тарифы #Минторговли

Популярное

Все
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Крупнейший энергопроект региона
Almaty Circus Festival собрал мастеров из 15 стран
Более 500 тыс. детей получат помощь
Сабантуй в Мамлютке
Новый Дом культуры для сельских талантов
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
Модернизация электросетей
Там, где падают метеориты и пахнет соснами
Изживая комплекс экономического захолустья
Главный тренер
К настольному теннису растет интерес
Древний Жанкент: на пороге новых открытий
История, которую едва не стерли
Пока делал кеспе, узнал все про қазақша ет
Повысить качество воспитательной работы
Не зубрить!
Пока пел кобыз Коркыта...
Горячо!
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Скрытый патруль против лихачей
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
Совместно с китайской корпорацией в РК запускают производство УЗИ-аппаратов
Армия вооружилась «цифрой»
Гранты на правовую и социальную помощь
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Молодежь «Жасыл Ел» собрала 18 мешков мусора в парке Астаны
Стартовала уборка озимой пшеницы
Бронзовое трио из Казахстана
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
Сенатор Жанболат Жоргенбаев отметил важность системного подхода к развитию приграничных территорий

Читайте также

Предварительную оценку роста ВВП пересмотрели в сторону пов…
Рост ВВП в 2024 году составил 5%
Казахстан запретил вывоз стальных заготовок
Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]