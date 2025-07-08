Трамп направил письмо Токаеву о пошлинах для Казахстана в 25%

Экономика,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президент США Дональд Трамп направил письма лидерам нескольких стран о введении тарифов на их товары. Среди адресатов — президент Казахстана Токаев

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

США с 1 августа вводят 25-процентную импортную пошлину на всю казахстанскую продукцию, поставляемую на американский рынок. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, опубликовав в соцсети Truth Social текст письма на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Для меня большая честь отправить вам это письмо, поскольку оно демонстрирует прочность наших торговых отношений и тот факт, что США согласны продолжать работу с Казахстаном, несмотря на значительный торговый дефицит с вашей великой страной», — говорится в письме.

В своем письме Трамп отметил, что у США и Казахстана были годы, чтобы обсудить торговые отношения, но сейчас Вашингтон считает важным бороться «с долгосрочными дефицитами». По словам американского президента, пошлина не будет действовать в отношении компаний, производящих товары непосредственно на территории США.

«Если по какой-либо причине вы решите ввести свои тарифы, то, на каком бы уровне вы их ни установили, эта цифра будет добавлена к нашим 25%. Пожалуйста, поймите, что эти тарифы необходимы для исправления торговых барьеров. Торговый дисбаланс представляет собой серьезную угрозу нашей экономике и, по сути, нашей национальной безопасности!» — указано в письме.

Ранее американский президент опубликовал аналогичные письма на имя премьер-министров Японии Сигэру Исибы и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена. Для этих двух стран также с 1 августа начнут действовать пошлины в размере 25%, так же как и для Малайзии. Для ЮАР, согласно опубликованным Трампом письмам, пошлины будут установлены на уровне 30%, для Лаоса и Мьянмы — 40%.

Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Однако затем Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях.

Казахстан стал единственной страной в Центральной Азии, к которой применили повышенную ставку — 27%. Министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин тогда заявил, что американские пошлины отразятся только на 4,8% казахстанского экспорта, где-то порядка $100 млн.

 

#Токаев #США #тариф #Трамп #пошлина

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