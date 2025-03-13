Дорогой Абая

Преподаватели, выпускники и студенты факультета искусств КазНПУ им. Абая представили уникальную коллекцию художественных произведений по мотивам творчества и духовного наследия Абая. Экспозиция стала яркой иллюстрацией многогранности таланта Абая и его неизмеримого влияния на художественную культуру Казахстана, а также площадкой для творческого диалога поколений. Каждая представленная работа – это глубокое размышление о наследии поэта, его философии и духовно-нравственных ценностях.

Особое внимание было уделено теме национальной идентичности, важной для Абая. Произведения молодых художников и педагогов отражают их личное осмысление его наследия, демонстрируя, как идеи великого мыслителя продолжают вдохновлять и сегодня.

– Отбор работ для выставки, конечно же, был самым тщательным, – рассказывает декан факультета искусств КазНПУ им. Абая Карим Байгутов. – В нем участвовали наши преподаватели и эксперты. Их внимание было сосредоточено в первую очередь на выразительных средствах, к коим прибегли студенты: как они сумели понять, пропустить через себя то или иное произведение Абая Кунанбаева? Получается, мы работали с каждым индивидуально, почти что в соавторстве. Разговаривали, выясняли, почему для своей работы они выбрали, скажем, именно этот фрагмент из «Слов назиданий», как определялись форма и содержание будущего произведения.

Кроме философских работ, наполненных созерцательными и чувственными ощущениями авторов, в экспозиции представлены портреты Абая, иллюстрации к его стихам и поэмам, графические интерпретации его произведений. Разнообразна и техника: живопись, гравюра, линогравюра, офорт, работы из войлока, текстиля, изделия ювелирного искусства. В рамках выставки прошли также мастер-классы.