Достучаться до каждого

На сегодня восток страны – на первой строчке в антирейтинге по распространенности ВИЧ. По статистике, болеет 0,8% населения, на учете больше 3 тыс. человек! Причем в основном это люди самого активного возраста – от 15 до 49 лет. Наиболее неблагополучными являются район Алтай, Шемонаихинский, Глубоковский районы, Риддер, Усть-Каменогорск. В группах риска инъекционные наркоманы, работницы секса, мужчины, имеющие секс с мужчинами.

В областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД даже собрали историю местной эпидемии. По словам главврача Марины Жеголко, первые случаи были выявлены в 1997 году. Это были наркоманы, заразившиеся где-то за пределами Казахстана и ставшие разносчиками через грязные шприцы. Первый всплеск заболеваемости пришелся на 2001 год, следующий – на 2008-й. На тот момент лечение назначали только при появлении у больного явных симптомов, то есть через год, два, три с момента заражения. За это время инфицированный успевал сменить не одного партнера – полового или по употреблению наркотиков. Те, в свою очередь, заражали других. Стало нарастать чис­ло инфицированных, но не прошедших обследование, не вставших на учет.

– Сегодняшняя картина несколько иная, – пояснила Марина Владимировна. – В этом году больше 60% выявленных случаев ВИЧ связаны с заражением половым путем. Если раньше нашими пациентами были в основном мужчины, то сейчас примерно 30% – женщины.

Самое страшное – на учете числятся 12 восточноказах­станцев в возрасте до 14 лет. Они родились от инфицированных мамаш, отказывавшихся от препаратов. «Я верую, ничего у меня не будет», – процитировала Марина Владимировна одну такую родительницу. – А потом ребенок с ВИЧ появился». У детей, к слову, болезнь развивается быстрее. Правда, и на препараты они реагируют лучше.

К счастью, случаи передачи от мамы к ребенку пока единичные. На протяжении последних трех лет такие вообще не регистрировались.

Из всех пациентов, взятых центром на учет, лечение получают 88%, в 87% случаев оно дает эффект: уровень вируса в крови у больных падает до неопределяемого. Они перестали быть заразными. Тем не менее медики критически относятся к достигнутым результатам. По критериям Всемирной организации здравоохранения справиться с эпидемией можно только при показателе 95% в выявлении, охвате лечением и его эффективности. В Восточном Казахстане примерно 2% ВИЧ-инфицированных прячутся от регистрации и минимум 10% наотрез отказываются принимать лекарства.

– Есть диссиденты, – рассказала главврач. – Они вообще отрицают ВИЧ, заявляют: «Это сами врачи выдумали, чтобы поставить себе галочку за работу, чтобы зарплату получать». Есть отказы по религиозным соображениям. Такие говорят: «Как Всевышний распорядится, так и будет». Есть те, кто категорически не доверяет таблеткам и доводит себя до тяжелого состоя­ния. У нас общественники даже шоковую терапию им устраи­вали: привозили на кладбище и показывали, где сейчас те, кто отказывался получать лечение.

Цель врачей – достучаться до каждого из групп риска, убедить обследоваться. Лечение назначают сразу, как только подтверждается положительный статус. Все бесплатно. Только в этом году из республиканского бюджета для области выделили 1 млрд 70 млн тенге на антиретровирусные препараты.

В Центре регулярно проводят дни открытых дверей, врачи выходят с экспресс-тестами в крупные торговые центры, на городские или районные мероприятия. Пару лет назад в Усть-Каменогорске именно в таком «городке здоровья» двое горожан узнали о своем ВИЧ- статусе. Есть еще шесть пунктов доверия, где всегда проконсультируют, дадут бесплатно тест, стерильные шприцы, презервативы, лубриканты.

– Два года назад открыли еще дружественный кабинет, – рассказала заведующая эпидемио­логическим отделом Сауле Кениспекова. – Дело в том, что если у человека венерические заболевания, риск заражения ВИЧ увеличивается в 30 раз. Мы объясняем это представителям групп риска, лечим их бесплатно – лишь бы защитить от заражения. У нас на доконтактной профилактике сейчас 111 человек. Если они выходят из группы риска, мы снимаем их с учета.

Лучше всего на наркоманов, проституток и гомосексуалистов действуют убеждения тех, кто из этого же круга. Такую методику «равный равному» используют неправительственные организации, работающие, что называется, в поле. Этим консультантам доверяют. Час­то благодаря их «душеспасительным» беседам люди соглашаются пройти тестирование, обследование, встать на учет. А затем на своем примере общест­венники учат, как правильно принимать лекарства.

– Сегодня в обществе больше понимания и толерантности к ВИЧ-пациентам, – отметила руководитель эпидотдела. – Одна инфицированная женщина, которая рожала 15 лет назад, рассказывала, что акушер надела противочумный костюм первого типа – с защитными очками, сапогами. Ей было и смешно, и обидно. А сейчас роды таких пациенток – обычное дело. Ежегодно от ВИЧ-инфицированных рождаются примерно 40 детей. У некоторых уже по двое-трое малышей – здоровых! Семьи живут нормально, как все, – именно благодаря тому, что получают лечение.

В прошлом году специалисты центра провели исследование об отношении медиков к пациентам с ВИЧ. Участниками опроса стали в основном вчерашние выпускники медицинских колледжей и вузов. На теоретические вопросы все ответили активно, хорошо. Но дальше у респондентов спрашивали: «Будете ли вы опасаться человека с ВИЧ при работе с ним?» К нему шло несколько вариантов ответа с указанием различных групп риска. В итоге 35% участников анкетирования отказались отвечать или заявили, что опасаются манипуляций с такими пациентами. Хотя теоретически в профессиональной среде подобная стигма должна быть нулевой.

Тем не менее, по словам специалистов, общая информированность растет. Если раньше у людей вызывала эмоциональный шок сама аббревиатура ВИЧ и СПИД, то сегодня адекватное представление сформировано примерно у 70% населения. Особенно у молодых.

– Проблема дискриминации еще остается, – заключила главврач. – До всех достучаться невозможно. Но в целом уровень боязни в отношении к ВИЧ-инфицированным упал. Вообще ВИЧ стареет – потребители нар­котиков становятся старше. Основную долю мы теперь выявляем в категории от 30 до 49 лет. Во-первых, наркопотребители старше становятся, а во-вторых, среди молодых в моде здоровый образ жизни. Нас, медиков, это радует.